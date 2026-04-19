BNI Tegaskan Produk Keuangan di Kasus Aek Nabara Bukan Produk Resmi Bank

BNI mengklarifikasi bahwa produk keuangan yang ditawarkan kepada pengurus Gereja Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara bukanlah produk resmi bank, dan transaksi tidak tercatat dalam sistem. Pihak bank mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran bunga tidak wajar dan transaksi di luar mekanisme resmi, serta berjanji mengawal proses hukum dan memperkuat pengawasan internal.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan bahwa produk keuangan yang ditawarkan oleh salah satu pegawainya kepada pengurus Gereja Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara bukanlah produk resmi bank tersebut. Munadi Herlambang, Direktur Human Capital and Compliance BNI , secara tegas menyatakan bahwa seluruh transaksi yang terjadi dalam kasus ini tidak tercatat secara resmi dalam sistem operasional perbankan milik BNI . Ia menekankan, 'Dan produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional bank BNI .'

Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang digelar secara daring pada hari Minggu, 19 April. Menyikapi kejadian yang menimpa Paroki Aek Nabara, BNI mengeluarkan imbauan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tawaran produk keuangan. Imbauan ini sangat relevan terutama ketika tawaran tersebut menjanjikan bunga yang tidak wajar tinggi dan transaksinya dilakukan di luar mekanisme resmi yang ditetapkan oleh BNI.

Rian Eriana Kaslan, Direktur Network & Retail Funding BNI, menyoroti hal ini dengan berkata, 'Kami dari pihak BNI juga mengimbau kepada masyarakat agar semakin waspada terhadap detail produk keuangan, khususnya terhadap penawaran investasi di luar kanal resmi BNI agar menghindari penawaran dengan iming-iming bunga tinggi yang tidak wajar.' Ia juga menambahkan pentingnya memastikan setiap transaksi dilakukan melalui saluran resmi BNI yang dapat diverifikasi, 'Dan juga transaksi di luar mekanisme resmi BNI, agar juga dipastikan setiap transaksi yang dilakukan melalui saluran resmi BNI yang dapat diverifikasi.'

Meskipun demikian, BNI menyatakan komitmennya untuk terus memantau dan mengawal setiap tahapan penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Sejalan dengan komitmen tersebut, BNI juga berencana untuk memperkuat sistem pengawasan internalnya guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Lebih lanjut, Rian Eriana Kaslan menjelaskan bahwa BNI akan secara berkelanjutan meningkatkan program edukasi dan literasi keuangan, baik bagi seluruh masyarakat maupun bagi para nasabah setia mereka.

Di tengah berjalannya proses hukum, BNI berharap kasus yang terjadi di Aek Nabara dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. 'Dan juga kami yakin bahwa seluruh proses dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak,' ujarnya. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu.

Nilai dana yang diduga digelapkan mencapai angka fantastis, yaitu Rp 28 miliar. Kombes Pol. Rahmat Budi Handoko, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, mengonfirmasi bahwa tersangka tersebut berinisial AH, yang diketahui bernama Andi Hakim Febriansyah. Tersangka ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kas bank milik BUMN Unit Aek Nabara yang berada di bawah naungan Cabang Rantauprapat. 'Seorang tersangka telah kami tetapkan, yaitu AH. Jabatan terakhirnya adalah pimpinan kantor kas secara definitif,' jelas Rahmat pada hari Minggu, 19 April.

Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan dana publik dan perlunya pengawasan yang ketat serta mekanisme transaksi yang transparan.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OJK minta BNI tuntaskan kasus penyimpangan dana nasabah di Aek NabaraOtoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor ...

Read more »

OJK: BNI Kembalikan Rp 7 Miliar Dana Umat Gereja Aek NabaraOJK meminta BNI segera menyelesaikan kasus dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Read more »

OJK Mendesak BNI Segera Tuntaskan Kasus Nasabah Aek Nabara, Lindungi Konsumen Jadi PrioritasOJK menekan BNI untuk segera menyelesaikan kasus nasabah di KCP Aek Nabara demi perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan publik. Bank diminta melakukan verifikasi menyeluruh, memenuhi hak nasabah, melaporkan perkembangan, dan melakukan investigasi internal untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Read more »

BNI targetkan pengembalian dana nasabah di Aek Nabara tuntas pekan iniPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menargetkan pengembalian dana nasabah BNI anggota Credit Union (CU) Paroki di Aek Nabara, Sumatera Utara, yang ...

Read more »

BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai PenyidikanBNI berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana anggota CU Paroki Aek Nabara. Proses transparan dan akuntabel, serta edukasi literasi keuangan masyarakat.

Read more »

Belajar dari Kasus Aek Nabara, BNI Imbau Nasabah Transaksi Lewat Produk ResmiIHSG

Read more »