BNI Selesaikan Pengembalian Dana Nasabah CU Paroki Aek Nabara Senilai Rp28,26 Miliar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menyelesaikan pengembalian dana kepada nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara , Sumatera Utara, dengan total nilai mencapai Rp28.257.360.600 atau Rp28,26 miliar.

Proses pengembalian dana ini telah tuntas setelah BNI mentransfer dana sebesar Rp21.257.360.600 kepada CU Paroki Aek Nabara, melengkapi pengembalian sebelumnya yang telah dilakukan sebesar Rp7 miliar. Pengumuman ini disampaikan oleh Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, di Gedung Grha BNI Jakarta pada hari Rabu, 22 April 2026. Munadi menegaskan bahwa dengan selesainya pengembalian dana ini, BNI berharap kepercayaan masyarakat, khususnya umat Katolik dan seluruh anggota CU Paroki Aek Nabara, dapat terus terjaga.

Ia juga menekankan bahwa peristiwa ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh pihak terkait. BNI berkomitmen untuk memastikan penyelesaian masalah ini berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. BNI menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada masyarakat, terutama kepada umat Katolik dan seluruh anggota CU Paroki Aek Nabara, atas keresahan dan dampak negatif yang timbul akibat peristiwa ini. Perusahaan memahami kekhawatiran dan dampak yang dirasakan oleh para pihak yang terdampak.

Munadi menjelaskan bahwa fokus utama BNI adalah menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Penyelesaian ini bahkan berhasil direalisasikan lebih cepat dari jadwal awal, yang sebelumnya ditargetkan selesai pada hari Jumat, 24 April 2026. Keberhasilan menyelesaikan pengembalian dana lebih awal menunjukkan komitmen BNI untuk bertanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. BNI akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.

Hal ini merupakan bagian dari upaya BNI untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Sebelumnya, Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, telah memastikan bahwa dana nasabah CU Paroki Aek Nabara yang diduga digelapkan oleh oknum pegawai bank akan dikembalikan pada hari Rabu, 22 April 2026. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bendahara CU Paroki Aek Nabara, Suster Natalia Situmorang. Putrama menjelaskan bahwa solusi telah ditemukan dan disepakati bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aeknabara untuk segera melakukan pengembalian dana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meminta BNI untuk segera menuntaskan penyelesaian kasus ini. OJK telah memanggil direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan dan menegaskan pentingnya penyelesaian yang cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, OJK meminta BNI untuk melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman terhadap aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. BNI menegaskan komitmennya untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia dan memastikan keamanan dana nasabah





