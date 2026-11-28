BNI Sekuritas meluncurkan pembaruan aplikasi BIONS dan kompetisi CUANBIONSHIP. Langkah ini memperkuat ekosistem kekayaan digital investor di pasar modal Indonesia.

BNI Sekuritas kembali menunjukkan inisiatif strategis untuk memajukan kemudahan bertransaksi di pasar modal Indonesia. Langkah terbaru ini menghadirkan pembaruan signifikan pada aplikasi BIONS melalui perbaikan User Interface dan User Experience secara menyeluruh. Selain itu, perusahaan sekuritas ini juga membuka kompetisi investasi tahunan bernama CUAN BIONS HIP. Program ini dirancang khusus untuk memberikan pengalaman transaksi langsung yang nyata bagi para investor.

Strategi Transformasi BIONS jadi Wealth Ecosystem

Direktur BNI Sekuritas Teddy Wishadi secara tegas menyatakan bahwa perusahaan tengah memperkuat posisi BIONS. Transformasi ini mengubah aplikasi dari sekadar platform transaksi menjadi sebuah wealth ecosystem yang lebih komprehensif. Tujuan utama dari perubahan mendasar ini adalah menghadirkan pengalaman yang relevan bagi nasabah di setiap tahap. Kehadiran nasabah akan didukung dengan layanan yang sesuai sebelum, saat, dan setelah melakukan transaksi investasi. BIONS dirancang untuk tumbuh bersama perjalanan nasabah. Pengalaman, pilihan, dan manfaat yang ditawarkan akan terus berkembang mengikuti kebutuhan dinamis mereka. Hal ini diungkapkan oleh Teddy saat menghadiri acara peluncuran resmi di Hotel Park Hyatt Jakarta. Strategi ini bertujuan menciptakan ekosistem yang responsif dan adaptif terhadap perubahan perilaku investor.

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Integrasi Instrumen Investasi dalam Satu Tampilan Terpadu

Seiring dengan pembaruan sistemik tersebut, kini para investor memiliki kemudahan akses yang lebih tinggi. Instrumen investasi seperti Saham, Reksa Dana, Efek Beragun Aset, Surat Berharga Negara, dan Obligasi dapat dipantau dalam satu tampilan terpadu. Sebelumnya, investor mungkin perlu berpindah-pindah aplikasi atau menu untuk memantau berbagai aset. Kini, semuanya telah disatukan untuk meningkatkan efisiensi. Pembaruan teknis ini mencakup tiga layar utama yang menjadi fokus utama perbaikan. Pertama adalah New Homescreen yang menampilkan informasi utama. Kedua adalah New Portfolio untuk monitoring aset secara real-time. Ketiga adalah New Order Form untuk mempercepat proses eksekusi transaksi. Ketiga elemen ini bekerja sinergis untuk memastikan pengguna tidak kehilangan kontrol atas investasi mereka.

Peran Kunci Eksekutif dan Analis Riset BNI Sekuritas

Dalam upaya meningkatkan kualitas riset dan rekomendasi investasi, tim ahli dari BNI Sekuritas bermain peran vital. Fanny Suherman menjabat sebagai Head of Retail Research dan memberikan wawasan mendalam tentang tren retail. Erwan Teguh, yang memegang jabatan SEVP Research, berkontribusi dalam analisis makro dan struktur produk yang kompleks. Ilham Firdaus sebagai Analis turut melengkapi tim dengan data teknis dan pemantauan pasar yang akurat. Kolaborasi tiga profesional ini memastikan bahwa setiap fitur baru di BIONS didukung oleh data riset yang kredibel. Mereka berfokus pada memastikan bahwa pembaruan teknis selaras dengan kebutuhan pasar. Dukungan dari tim riset ini memperkuat posisi BNI Sekuritas sebagai pemimpin inovasi di sektor keuangan digital. Keberadaan mereka menjamin bahwa setiap fitur baru memiliki dasar analitis yang kuat sebelum diluncurkan ke publik.

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Visi Membangun Investor Matang dan Pasar Modal Sehat

Teddy Wishadi menekankan bahwa tujuan akhir dari pembaruan ini adalah membangun siklus yang saling memperkuat. Perjalanan investasi bagi nasabah harus menjadi semakin mudah tanpa mengurangi kedalaman analisis yang dibutuhkan. Konsistensi keterlibatan nasabah diharapkan meningkat seiring dengan kemudahan akses yang ditawarkan. Hubungan jangka panjang antara BNI Sekuritas dan nasabahnya akan menjadi semakin kuat dan saling menguntungkan. Langkah strategis ini diharapkan mendukung lahirnya investor yang lebih matang dan loyal. Keterlibatan yang konsisten akan membentuk karakter investasi yang sehat. Hal ini pada akhirnya berkontribusi langsung pada kesehatan pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Pasar yang sehat memerlukan partisipan yang memahami risiko dan peluang dengan baik. Dukungan terhadap edukasi investasi melalui platform digital adalah kunci utama dalam proses ini. Komitmen ini menunjukkan bahwa BNI Sekuritas tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberlanjutan ekosistem.

Dampak Nyata bagi Konsumen dan Langkah Selanjutnya

Bagi konsumen, dampak langsung dari peluncuran ini adalah pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan cepat. Mereka dapat melakukan manajemen portofolio dengan lebih efektif tanpa hambatan teknis yang berarti. Kompetisi CUANBIONSHIP menambah dimensi hiburan dan edukasi bagi pengguna baru maupun lama. Program ini memungkinkan investor merasakan sensasi transaksi dengan bimbingan yang terstruktur. Langkah selanjutnya bagi BNI Sekuritas adalah terus memantau respons pasar terhadap pembaruan antarmuka baru. Tim teknis akan secara berkala melakukan evaluasi berdasarkan feedback pengguna di lapangan. Target jangka panjang adalah meningkatkan jumlah investor ritel yang aktif dan berpendidikan baik. Dengan pendekatan ini, BNI Sekuritas berkomitmen untuk tetap menjadi pionir dalam digitalisasi investasi di Indonesia. Inovasi berkelanjutan akan menjadi standar operasional untuk menghadapi persaingan industri yang semakin dinamis. Semua upaya ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi setiap nasabah yang mempercayakan asetnya kepada perusahaan.