BNI Pastikan Hanya Eks Kepala Kas yang Diperiksa Terkait Dugaan Penggelapan Dana Rp28 Miliar

Bank Negara Indonesia (BNI) menegaskan hanya mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara berinisial AH yang diperiksa terkait dugaan penggelapan dana jemaat Rp28 miliar. BNI berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana dan menyatakan tindakan tersebut adalah perbuatan pribadi oknum di luar sistem bank.

Bank Negara Indonesia ( BNI ) menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang menjalani pemeriksaan atau penyelidikan terkait dugaan penggelapan dana jemaat senilai Rp28 miliar, selain mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara yang berinisial AH. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Human Capital & Compliance BNI , Munadi Herlambang, dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Minggu, 19 April 2026.

Munadi secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat dalam proses hukum ini, kecuali AH. Beliau menekankan bahwa dugaan penggelapan dana tersebut merupakan tindakan pribadi dari AH, yang menggunakan bilyet palsu yang ditandatangani oleh dirinya sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa insiden tersebut tidak melibatkan jaringan atau sistem perbankan yang lebih luas di BNI, melainkan murni perbuatan oknum yang bersangkutan. Lebih lanjut, BNI menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan pengembalian dana kepada anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara. Munadi merinci bahwa verifikasi awal dan koordinasi dengan pihak aparat hukum telah dilakukan, dan sebagai langkah awal, BNI telah mengembalikan dana sebesar Rp7 miliar. Beliau berjanji bahwa sisa dana akan segera diselesaikan dalam waktu minggu ini. Proses penyelesaian ini akan senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik jemaat maupun institusi perbankan. BNI telah secara proaktif mengambil langkah-langkah penyelesaian sejak kasus ini terungkap pada bulan Februari 2026, menunjukkan keseriusan dalam menangani permasalahan ini dan meminimalkan dampak negatif yang timbul. Munadi kembali menegaskan bahwa tindakan yang diduga sebagai penggelapan dana jemaat ini adalah perbuatan individu yang dilakukan di luar sistem perbankan resmi BNI. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh AH dilakukan tanpa melalui jalur kewenangan dan prosedur yang seharusnya, serta di luar sistem operasional yang berlaku. Produk yang digunakan dalam kasus ini pun bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam basis data bank. Dengan demikian, BNI juga termasuk sebagai pihak yang dirugikan dalam kejadian ini. Meskipun demikian, BNI menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas apa yang dialami oleh para nasabah dari Paroki Aek Nabara, dan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kepercayaan serta memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Informasi mengenai kasus Jusuf Kalla yang dituduh menista agama dan penegasannya mengenai isi ceramahnya di UGM tentang perdamaian, serta tagar #shortSepakBola, tampaknya merupakan bagian dari pemberitaan lain yang tidak relevan dengan kasus penggelapan dana BNI ini





