BNI Hentikan Layanan Internet Banking, Beralih ke Platform Digital Baru

BNI akan menutup layanan internet banking pada 4 Mei 2026 dan menggantinya dengan platform digital wondr by BNI untuk ritel dan BNIdirect Bisnis untuk kebutuhan usaha. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, integrasi, dan relevansi layanan perbankan dengan kebutuhan nasabah digital.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., atau BNI , akan menghentikan layanan internet banking mulai 4 Mei 2026. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi transformasi digital yang lebih komprehensif, dengan fokus pada penyediaan layanan perbankan yang lebih terintegrasi, aman, dan relevan dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang, khususnya dalam ranah digital.

Sebagai pengganti, nasabah akan diarahkan untuk menggunakan platform digital wondr by BNI bagi layanan ritel dan BNIdirect Bisnis untuk kebutuhan transaksi bisnis serta korporasi. Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital dalam aktivitas perbankan mereka. BNI berkomitmen untuk memastikan proses perpindahan berjalan mulus tanpa mengganggu kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah. BNI menyadari pentingnya memberikan pengalaman perbankan yang terbaik dan paling sesuai dengan harapan nasabah modern.\Proses penutupan layanan internet banking akan dilakukan secara bertahap. Dimulai pada 21 April 2026, BNI akan memberlakukan pembatasan akses bagi sebagian nasabah. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi nasabah untuk beradaptasi dengan platform digital baru dan memastikan kelancaran migrasi. BNI telah menyiapkan berbagai kanal informasi dan bantuan untuk memfasilitasi proses migrasi ini. Nasabah diimbau untuk segera mengunduh dan mengaktifkan aplikasi wondr by BNI melalui Play Store atau App Store agar tetap dapat mengakses layanan perbankan digital mereka. Bagi nasabah yang menggunakan rekening giro sebagai sumber dana transaksi, BNI menyediakan alternatif melalui layanan BNIdirect Bisnis. BNI menggarisbawahi bahwa seluruh data dan riwayat transaksi nasabah tetap aman dan terlindungi sesuai dengan standar keamanan perbankan yang berlaku. Selama masa transisi, BNI akan menyediakan dukungan penuh melalui berbagai saluran, termasuk call center, kantor cabang, dan kanal informasi resmi. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa proses onboarding ke wondr by BNI atau BNIdirect Bisnis berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas transaksi nasabah. BNI berupaya keras untuk memastikan bahwa nasabah tidak mengalami kesulitan selama masa transisi ini dan tetap dapat menikmati layanan perbankan yang aman dan efisien.\Okki Rushartomo juga menekankan pentingnya keamanan data nasabah dalam proses transformasi digital ini. BNI telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk memastikan bahwa semua data nasabah disimpan dan diproses sesuai dengan standar keamanan tertinggi. Upaya ini mencakup penggunaan teknologi enkripsi canggih, pengamanan infrastruktur IT, dan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan data. BNI berkomitmen untuk memberikan perlindungan penuh terhadap informasi pribadi nasabah, termasuk data transaksi, informasi rekening, dan data lainnya. Selain itu, BNI secara berkala melakukan audit keamanan untuk memastikan bahwa sistem mereka tetap terlindungi dari ancaman siber. BNI juga aktif memberikan edukasi kepada nasabah tentang praktik keamanan digital, seperti cara mengenali penipuan dan menghindari serangan phishing. Melalui langkah-langkah ini, BNI berupaya membangun kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa mereka merasa aman dan nyaman menggunakan layanan digital BNI. Transformasi digital ini merupakan investasi jangka panjang BNI untuk masa depan perbankan yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. BNI terus berinovasi dan mengembangkan produk serta layanan digital baru untuk memberikan pengalaman perbankan yang terbaik bagi nasabah





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dijodohkan dengan Fuji, Reza Arap Beri Penjelasan BeginiJPNN.com : Reza Arap minta warganet hentikan perjodohan dirinya dengan Fuji yang ramai di media sosial.

Read more »

Menag: Pakai Digitalisasi untuk Optimalkan Layanan saat WFHNasaruddin Umar menginstruksikan jajaran Kementerian Agama memastikan layanan publik tetap berjalan optimal selama WFH bagi Aparatur Sipil Negara setiap hari Jumat.

Read more »

Minta Netizen Berhenti Menjodoh-jodohkan dengan Fuji, Reza Arap: Bapaknya Sudah RisiJPNN.com : Reza Arap minta warganet hentikan perjodohan dengan Fuji karena dinilai meresahkan.

Read more »

BNI hentikan internet banking 4 Mei, dialihkan ke wondr dan BNIdirectPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menutup layanan internet banking secara penuh pada 4 Mei 2026 dan nasabah dialihkan ke platform wondr by BNI untuk ...

Read more »

Imigrasi Batam Terus Mengoptimalkan Layanan Immicare untuk Pasien SakitJPNN.com : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tengah menjadi sorotan dengan masyarakat lewat inovasi pelayanan publik program ImmiCare.

Read more »

Ditjen Pajak Wanti-wanti Bahaya Joki Lapor SPT, Risiko Kebocoran DataDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk tidak menggunakan layanan joki lapor SPT Tahunan.

Read more »