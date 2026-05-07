BNI Hadirkan Fitur Life Goals di Aplikasi wondr by BNI untuk Memudahkan Perencanaan Dana Haji dan Keuangan Jangka Panjang

BNI meluncurkan fitur Life Goals dalam aplikasi wondr by BNI guna membantu nasabah mengelola tabungan jangka panjang, khususnya untuk persiapan ibadah haji secara terstruktur dan transparan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat ekosistem perbankan digitalnya dengan memperkenalkan sebuah inovasi terbaru yang sangat dinantikan oleh para nasabahnya. Melalui aplikasi wondr by BNI , perseroan kini menghadirkan fitur bernama Life Goals .

Fitur ini dirancang secara khusus untuk membantu nasabah dalam mengelola dan merencanakan berbagai kebutuhan finansial jangka panjang mereka dengan cara yang lebih sistematis dan terorganisir. Salah satu fokus utama dari fitur ini adalah membantu masyarakat dalam menyiapkan dana untuk ibadah haji, sebuah perjalanan spiritual yang memerlukan persiapan biaya yang tidak sedikit dan perencanaan yang matang sejak dini.

BNI menyadari bahwa bagi banyak masyarakat Indonesia, menunaikan ibadah haji adalah impian terbesar dalam hidup, namun seringkali terkendala oleh kurangnya manajemen keuangan yang terstruktur untuk mencapai target tabungan yang dibutuhkan. Fitur Life Goals di dalam aplikasi wondr by BNI memungkinkan pengguna untuk menentukan target tabungan berdasarkan tujuan keuangan tertentu secara personal. Sebagai contoh, nasabah yang ingin berangkat haji dapat membuat akun tabungan khusus haji di dalam fitur ini.

Pengguna dapat mengatur nominal setoran rutin, baik itu harian, mingguan, maupun bulanan, serta menentukan jangka waktu pencapaian target tersebut sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing individu. Keunggulan utama dari fitur ini adalah adanya sistem simulasi dan estimasi keuangan yang sangat membantu nasabah dalam menyusun perencanaan yang lebih realistis. Dengan adanya simulasi ini, nasabah tidak lagi sekadar menebak-nebak berapa jumlah yang harus ditabung, melainkan memiliki panduan yang jelas berdasarkan target nominal yang ingin dicapai.

Transparansi juga menjadi poin penting, di mana nasabah dapat memantau perkembangan tabungan mereka secara real-time melalui antarmuka aplikasi yang modern dan mudah dipahami, sehingga memberikan motivasi lebih bagi pengguna untuk tetap konsisten dalam menabung. Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan bahwa kehadiran fitur Life Goals merupakan wujud nyata dari komitmen BNI dalam menyediakan solusi keuangan digital yang relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat modern.

Menurut Okki, ibadah haji bukan sekadar perjalanan religi, melainkan sebuah komitmen besar yang membutuhkan kesiapan finansial yang kokoh. Mengingat biaya penyelenggaraan ibadah haji yang cenderung meningkat serta daftar antrean keberangkatan yang sangat panjang di Indonesia, maka memulai perencanaan keuangan sejak mungkin adalah langkah yang sangat krusial. BNI ingin memastikan bahwa setiap calon jemaah haji memiliki alat yang memadai untuk mengelola keuangan mereka tanpa harus merasa terbebani oleh jumlah besar yang harus dibayarkan di akhir.

Dengan pendekatan digital ini, BNI berharap dapat mengubah perilaku masyarakat dari sekadar menabung secara konvensional menjadi perencanaan keuangan berbasis tujuan atau goal-based saving. Lebih jauh lagi, pengembangan fitur perencanaan keuangan di aplikasi wondr by BNI ini merupakan bagian dari strategi besar perusahaan untuk memperkuat literasi finansial di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. BNI percaya bahwa dengan memberikan akses terhadap alat perencanaan keuangan yang praktis dan personal, nasabah akan lebih sadar akan pentingnya disiplin keuangan.

Fitur ini tidak hanya memudahkan transaksi perbankan, tetapi juga memberikan edukasi terselubung mengenai cara mengelola uang dengan bijak untuk masa depan. BNI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan digital yang mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan nasabah, menjadikannya mitra finansial yang hadir di setiap tahap perjalanan hidup mereka. Pengalaman layanan digital yang lebih personal dan praktis ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas nasabah sekaligus mendorong pertumbuhan inklusi keuangan digital di tanah air.

Dengan demikian, wondr by BNI tidak hanya menjadi sekadar alat transaksi, tetapi bertransformasi menjadi asisten keuangan pribadi yang membantu nasabah mewujudkan impian-impian besar mereka secara terencana dan terukur





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BNI Wondr By BNI Life Goals Tabungan Haji Layanan Digital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RUPST BSI (BRIS) Angkat Eks Dirut BNI dan Waketum MUI Jadi KomisarisBank Syariah Indonesia (BRIS) mengubah jajaran komisaris dalam RUPST. Sigit Pramono dan Muhammad Cholil Nafis diangkat sebagai komisaris baru.

Read more »

Waspadai Modus Penipuan Digital, BNI Ingatkan Nasabah Jaga Data SensitifBNI menjelaskan sejumlah data penting yang wajib dijaga kerahasiaannya, antara lain kata sandi, ID perusahaan, email, PIN, kode OTP, serta kode hard maupun soft token.

Read more »

BNI Peringatkan Nasabah Jangan Bagikan Data SensitifPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengingatkan nasabah untuk tidak membagikan data sensitif seperti kata sandi, PIN, atau kode OTP kepada pihak mana pun, termasuk yang mengatasnamakan BNI. Hal ini dilakukan untuk mencegah penipuan digital yang semakin meningkat, terutama melalui kanal digital seperti BNIdirect. BNI juga menegaskan tidak pernah meminta informasi rahasia nasabah atau mengirimkan tautan verifikasi melalui pesan singkat atau aplikasi percakapan.

Read more »

Hindari Jerat Penipuan Digital, BNI Minta Nasabah Jangan Bagikan Data SensitifBNI tidak pernah meminta informasi rahasia nasabah dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pihak yang mengatasnamakan bank.

Read more »

Threads hadirkan fitur pesan untuk pengguna versi webPlatform media sosial Threads meluncurkan fitur pesan di versi web yang memungkinkan pengguna melakukan percakapan pribadi maupun grup langsung dari ...

Read more »

Tak Perlu Antre Tiket dan Susun Itinerary, SatuSatu Hadirkan Bali All-Access Pass untuk WisatawanSatuSatu meluncurkan Bali All-Access Pass, sebuah tiket terintegrasi yang memberikan akses ke lebih dari 50 destinasi wisata di Bali, lengkap dengan layanan personal concierge untuk membantu perencanaan perjalanan secara praktis.

Read more »