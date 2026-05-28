BMW Rilis BMW M1000 RR Isle of Man TT Limited Edition, 115 Unit Eksklusif

BMW Motorrad meluncurkan M1000 RR Limited Edition Isle of Man TT, motor sport eksklusif berjumlah 115 unit dengan desain dan komponen khusus terinspirasi balap ikonis. Keunikan dan nilai koleksi dijamin bagi para penggemar motorcycle.

BMW Motorrad pada hari ini resmi meluncurkan BMW M1000 RR Limited Edition Isle of Man TT, edisi eksklusif dan terbatas yang dirancang khusus untuk memperingati ajang ke-115 Isle of Man TT, salah satu perlombaan motor jalan raya paling ikonis di dunia.

Dalam peluncurannya, perusahaan motor besar Jerman ini mengumumkan bahwa mobilitas ini akan dibuat hanya 115 unit di seluruh dunia, sehingga setiap unit memiliki nilai koleksi yang tinggi dan unik di pasar otomotif. Sejumlah detail dan desain khusus yang terinspirasi langsung dari lintasan kerusuhan lebat dan bergerigi Hawaii Mountain Course membuat model ini bukan sekedar superbike biasa, melainkan sebuah karya seni bertema balap yang menyentuh jiwa para penggemar motor.

Meskipun berbasis pada platform BMW M1000 RR standar, model ini menampilkan sejumlah modifikasi estetika dan performa yang mencolok. Warna primer yang mencuri perhatian adalah British Racing Green yang mengkilap, dipadukan dengan grafis batik khas lintasan Isle of Man TT pada tangki dan fairing samping. Nama-nama titik penting seperti Rhencullen, Kirk Michael, Glen Helen dan Ramsey Hairpin diukir di bagian bodi motor memberikan kesan identitas olahraga balap yang kuat dan tak ada tandingannya.

Selain itu, BMW telah menambahkan komponen premium seperti tangki aluminium berfinish satin chrome, jok Alcantara hitam yang elegan, serta aksen detail karbon pada windscreen, airbox, dan parts lainnya. Bersama paket M Competition ini, motor ini dilengkapi berbagai perlengkapan eksklusif seperti penutup airbox karbon M dengan logo TT, swing arm hitam, branding TT pada subframe, serta M Race Cover Kit yang menambah nuansa street racing.

Di sisi praktikal, motor ini juga hadir dengan paddock stand khusus dan karpet rangkaian motor yang dilengkapi logo BMW M dan Isle of Man TT, menegaskan statusnya sebagai motorcycle collector. Setiap unit akan diberi sertifikat keaslian dan nomor produksi yang unik akan ditampilkan pada triple clamp sebagai bentuk personalisasi bagi para pemiliknya. HTM 1000 RR Isle of Man TT Edition dipasarkan dengan harga senilai £43.990, setara dengan Rp923 juta hingga Rp945 jutaan pada swakelola nilai tukar Rp21.000-Rp21.500 per Poundsterling.

Seperti yang dibicarakan di media sosial, susunan produksi terbatas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para aficionado motor yang ingin memiliki kendaraan yang membawa nuansa legendaris balap Isle. Dengan kombinasi performa yang masih kompetitif dan estetika yang menggoda, BMW menegaskan bahwa seri ini akan terus menjadi titik rujukan bagi komunitas superbike secara global.

Sementara BMW M1000 RR Limited Edition Isle of Man TT memang lebih fokus pada keunikan dan eksklusifitas, tidak dapat dipungkiri bahwa peluncuran ini juga memunculkan beberapa perdebatan di pihak media sosial, terutama mengenai distribusi unit berjumlah sangat terbatas dan bagaimana mereka menempatkannya di pasar global. Konsep limiter semacam ini sudah menjadi strategi marketing BMW di kalangan penggemar ekstrem dan kolektor, yang membuktikan bahwa asosiasi jarak balap dengan performa puncak tetap menjadi inti core brand tersebut.

Secara keseluruhan, edisi spesial ini menegaskan kembali posisi BMW sebagai pemimpin inovasi di industri kecepatan motor, dan menanti para penggemar motor, baik di Eropa maupun di wilayah Asia Tenggara, untuk segera menempati sebuah unit yang eksklusif, mencerminkan sejarah balap yang melegenda serta teknologi otomotif terkini.





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BMW M1000 RR Isle Of Man TT Limited Edition Superbike

