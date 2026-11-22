BMW Group Indonesia introduces the New BMW i7 60 xDrive First Edition at GAW 2026. President Director Sunny Medalla highlights 60% market share and 2,521 units sold in 2026.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai peluncuran kendaraan listrik terbaru dari BMW Group Indonesia serta posisinya yang mendominasi pasar otomotif premium nasional pada tahun 2026.

Kehadiran New BMW i7 60 xDrive First Edition menandai tonggak baru dalam strategi elektrifikasi BMW di Indonesia, menghadirkan teknologi kendaraan bertenaga listrik murni yang menggabungkan performa tinggi dengan kemewahan kabin tingkat flagship. Peluncuran resmi ini dilakukan secara eksklusif di BMW Group Pavilion, yang terletak di kawasan ICE BSD City, Tangerang, selama penyelenggaraan acara GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026.

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Sunny Medalla, President Director BMW Group Indonesia, menekankan bahwa fondasi perjalanan merek ini di Indonesia selama seperempat abad dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu komitmen terhadap inovasi berkelanjutan, kualitas produk yang unggul, serta pengalaman pelanggan yang premium. Ia menyatakan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kepercayaan kuat para pelanggan, dukungan aktif dari rekan-rekan media, serta sinergi dealer partners yang telah menjadi bagian integral dari perjalanan BMW di Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa kepercayaan pasar adalah aset terpenting bagi kelanjutan ekosistem otomotif mewah di negara ini.

Performa dan Spesifikasi Teknis i7

New BMW i7 60 xDrive First Edition didorong oleh teknologi BMW eDrive dengan konfigurasi dual motor listrik yang terintegrasi dengan sistem penggerak empat roda BMW xDrive. Kombinasi mekanikal tersebut menghasilkan tenaga maksimum sebesar 400 kW atau setara dengan 544 hp, disertai torsi puncak yang sangat besar mencapai 745 Nm. Kapasitas baterai bersih pada model ini adalah 112,5 kWh, yang memungkinkan jarak tempuh hingga 728 kilometer berdasarkan standar pengujian WLTP, serta mendukung pengisian daya arus AC hingga 22 kW dan pengisian cepat DC hingga 250 kW.

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Dari segi akselerasi, sedan listrik mewah ini mampu berakselerasi dari kecepatan nol hingga seratus kilometer per jam dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 4,8 detik. Kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh kendaraan ini dibatasi hingga 240 km/jam, menjamin stabilitas dan keamanan pada kecepatan tinggi. BMW juga menyematkan teknologi Adaptive Chassis Control Professional dan Integral Active Steering untuk meningkatkan stabilitas chassis sekaligus kenyamanan berkendara dalam berbagai kondisi jalan.

Inovasi Kabin dan Fasilitas Kemewahan

Interior New BMW i7 60 xDrive First Edition menghadirkan nuansa kemewahan melalui penggunaan Fine-wood Trim Oak Mirror Finish Grey-Metallic High-Gloss serta aplikasi kaca CraftedClarity yang unik. Kenyamanan penumpang belakang menjadi prioritas utama dengan adanya Executive Lounge Rear Console and Seating, serta Multifunction Seats yang dilengkapi fitur ventilasi aktif dan fungsi pijat. Package tambahan Heat Comfort Package dan Panorama Glass Roof Sky Lounge semakin meningkatkan pengalaman kenyamanan selama perjalanan jarak jauh.

Sektor teknologi kabin diperkuat oleh sistem BMW Panoramic iDrive dengan Panoramic Vision Display, layar sentral free-cut berukuran 17,9 inci, dan BMW Passenger Screen 14,6 inci. Pengalaman hiburan di dalam kabin dilengkapi dengan Rear-seat Entertainment Experience dan sistem audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System. Sementara itu, eksterior menonjolkan karakter futuristis dengan BMW kidney grille, BMW Crystal Headlights Iconic Glow, BMW Individual Two-Tone Exterior Paint Scheme, dan pelek 21 inci Multi-spoke Style 1055 Bicolour.

Pangsa Pasar dan Strategi Penjualan di GAW 2026

Sebagai bukti keberhasilan strategi tersebut, BMW dan MINI mencatatkan pangsa pasar gabungan sebesar 60 persen di segmen otomotif premium sepanjang Januari hingga Oktober 2026, dengan total penjualan mencapai 2.521 unit kendaraan. Angka ini menunjukkan dominasi yang signifikan dari merek-merek premium di bawah naungan BMW Group Indonesia dibandingkan kompetitor lainnya di pasar nasional. Kehadiran New BMW i7 sebagai salah satu langkah perusahaan dalam menghadirkan inovasi digital yang terinspirasi dari teknologi Neue Klasse semakin memperkuat posisi tersebut.

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Berikutnya, dalam rangka GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026, BMW Group Indonesia menyiapkan berbagai program penawaran menarik untuk menarik minat konsumen. Area pameran yang ditempati oleh BMW Group Indonesia memiliki luas total 600 meter persegi, yang terbagi menjadi 400 meter persegi untuk BMW dan 200 meter persegi untuk MINI. Sebanyak enam unit kendaraan BMW dan lima unit untuk test drive dipamerkan, sementara MINI menampilkan lima unit display dengan lima unit untuk test drive.

Untuk meningkatkan keterlibatan pengunjung, tersedia berbagai aktivitas seperti racing simulator, Pick the JOY, JOY Moment: Welcome to BMW, Owners Dedication, serta BMW Lifestyle Product Showcase. Penawaran kendaraan juga mencakup harga khusus untuk model BMW X3 sebesar Rp 1,45 miliar, BMW 520i sebesar Rp 1,35 miliar, dan BMW X7 sebesar Rp 2,65 miliar. Program Pick Your JOY memberikan kesempatan spin the wheel dengan hadiah produk BMW Lifestyle hingga Rp 4 juta bagi konsumen yang melakukan Surat Pemesanan Kendaraan di lokasi dengan uang muka minimal Rp 50 juta.