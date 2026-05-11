BMRI: Indonesia's Economic Growth to Slacken in Mid-2026, but Q2-2026 Growth to be Maintained

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) has projected that Indonesia's economic growth will slow down in the mid-2026, but the growth in the second quarter of 2026 is expected to be maintained at a level of 5.1% to 5.5%. The head of Macroeconomics and Financial Market Research at Bank Mandiri, Diah Ayu Yustina, made this projection in the Mandiri Macro and Market Brief 2Q26 in Jakarta on Monday, May 11, 2026.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melandai pada pertengahan 2026, meskipun pertumbuhan itu di kuartal II-2026 akan terjaga di level 5,1% hingga 5,5%.

"Peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di kisaran 5,1 sampai 5,5 persen di kuartal II 2026 ini," kata Head of Macroeconomics and Financial Market Research Bank Mandiri Diah Ayu Yustina dalam Mandiri Macro and Market Brief 2Q26 di Jakarta, Senin (11/5/2026). Ia menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tidak akan kencang seperti kuartal pertama yang mencapai 5,61%. Hal ini lantaran tidak adanya katalis pertumbuhan ekonomi, seperti periode Lebaran Idul Fitri.

"Kuartal I ini ada beberapa faktor yang katalis pertumbuhan ekonomi yang tidak berulang lagi di kuartal II, kuartal III atau kuartal IV, seperti misalnya periode lebaran tentunya. Dan ini artinya pertumbuhan di kuartal II mungkin akan melandai," terang Dian. Menurut Dian, ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Sebab, memasuki kuartal II-2026, sudah nampak beberapa indikator perlambatan.

"Memasuki kuartal II beberapa indikator ini sudah mulai menunjukkan perlambatan penjualan retail melambat, indeks keyakinan konsumen juga menurun," ucapnya. Antara lain, sentimen global yang akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat. Dian menyebut pemerintah perlu segera mengantisipasi hal ini. Kendati begitu, ia memandang masih terdapat dukungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini.

Dukungan tersebut datang dari sisi moneter dan fiskal.

"Tapi kita melihat masih ada dukungan dari berbagai kebijakan baik dari sisi moneter, makroprudensial maupun fiskal yang sifatnya akomodatif, ini harusnya bisa menopang pertumbuhan ke depan," tukas Dian





