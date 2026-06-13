BMKG Waspadakan Potensi Cuaca Ekstrem di Sulawesi Tenggara Hingga 19 Juni 2026

Stasiun Meteorologi Maritim Kendari mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai angin kencang dan guntur di sejumlah kabupaten Sultra hingga 19 Juni 2026. Pelajari wilayah terdampak dan rekomendasi mitigasi bencana dari BMKG.

BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlaku hingga Jumat, 19 Juni 2026. Peringatan ini mencakup risiko hujan lebat di beberapa kabupaten yang disertai guntur, angin kencang , serta potensiancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan struktural.

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Faizal Habibie, menjelaskan bahwa fenomena ini dipicu oleh kombinasi beberapa faktor dinamika atmosfer. Kondisi ini diperkuat oleh anomalai positif suhu permukaan Laut yang mendongkrak pembentukan awan hujan, konsentrasi massa udara basah di lapisan rendah, serta indeks labilitas kuat berskala lokal. Faktor-faktor tersebut secara kolektif meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan,-angin kencang, dan guntur di berbagai daerah di Sultra. BMKG terus memantau perkembangan situasi secara berkala dan melakukan pemetaan wilayah terdampak.

Berdasarkan prakiraan terkini, pada Sabtu, 13 Juni 2026, hujan sedang hingga lebat berpotensi melanda Kabupaten Konawe. Untuk Minggu, 14 Juni 2026, tidak ada wilayah yang masuk dalam kategori peringatan dini. Namun, potensi akan kembali terkonsentrasi di Kabupaten Konawe pada Senin, 15 Juni 2026. Selasa, 16 Juni 2026, wilayah berpotensi terdampak bergeser ke Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur.

Rabu, 17 Juni 2026, kondisi serupa diproyeksikan terjadi. Kamis, 18 Juni 2026 hingga Jumat, 19 Juni 2026, peringatan masih berlaku untuk Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Atas grundangan tersebut, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk selalu kewaspadaan tinggi mengancam bencana hidrometeorologi seperti genangan air, banjir bandang, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat angin kencang.

Masyarakat dianjurkan tidak berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat disertai angin kencang, serta tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG dan arahan pihak berwenang. Di sisi lain, pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan menyiapkan tim penanggulangan bencana dan sarana prasarana untuk mitigasi dampak. Peringatan ini menekankan pentingnya kesiapsiagaaniningkat guna meminimalkan risiko dan kerugian akibat cuaca ekstrem yang berpotensi melanda beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dalam beberapa hari ke depan





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