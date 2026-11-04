BMKG: Waspada Awan Cumulonimbus di 17 Wilayah Daratan dan 5 Perairan pada 5 November 2026

BMKG mengingatkan potensi awan cumulonimbus yang mengancam transportasi udara pada Kamis, 5 November 2026. Sebaran meliputi Sumatera hingga Papua beserta dua sirkulasi siklonik di Samudra Hindia dan Laut Natuna.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan khusus mengenai potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang harus diwaspadai oleh pengguna transportasi udara pada Kamis, 5 November 2026. Organisasi pemerintah pusat ini telah memetakan secara rinci wilayah-wilayah yang rawan terhadap terbentuknya awan hujan jenis tersebut, dengan cakupan area yang sangat luas melintasi kepulauan Indonesia.

Sebaran Wilayah Daratan dan Perairan Rawan

BMKG mengidentifikasi total 17 wilayah daratan dan lima kawasan perairan yang berada dalam status pemantauan ketat terkait potensi perkembangan awan hujan cumulonimbus. Sebaran geografis wilayah daratan ini mencakup berbagai daerah penting di pulau Sumatera, wilayah Kalimantan, hingga ujung timur Indonesia di pulau Papua, menandakan bahwa fenomena atmosfer ini tidak terkonsentrasi di satu titik saja.

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Sementara itu, untuk kawasan perairan, area yang masuk dalam daftar pemantauan meliputi Samudra Hindia bagian barat Sumatera dan Laut Natuna Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahaya bagi pelayaran maupun penerbangan di corridor udara dan maritim tersebut meningkat signifikan pada tanggal yang telah ditentukan tersebut.

Mekanisme Sirkulasi Siklonik Pemicu Awan

Analisis atmosfer yang dilakukan oleh BMKG juga mengidentifikasi adanya dua sirkulasi siklonik yang sedang aktif terbentuk. Sistem pertama berada di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera Barat, sedangkan sistem lainnya terbentuk di Laut Natuna Utara dekat Sabah. Kedua sistem meteorologi ini memiliki potensi besar untuk mengganggu stabilitas cuaca regional.

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Kedua sirkulasi siklonik tersebut berfungsi menciptakan daerah perlambatan dan pertemuan angin di wilayah sekitarnya. Fenomena pertemuan arus udara ini menjadi mekanisme utama yang mendukung dan mempercepat pertumbuhan awan hujan, terutama awan cumulonimbus yang dikenal dapat mengganggu operasional penerbangan dan menimbulkan potensi cuaca ekstrem.

Dampak Terhadap Pesisir dan Sirkulasi Udara

Kondisi atmosfer yang dipengaruhi oleh kedua sistem siklonik tersebut secara langsung meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa titik spesifik. Pesisir barat Sumatera Barat dan pesisir utara Kalimantan Barat hingga wilayah Sabah menjadi area dengan tingkat kerawanan yang lebih tinggi akibat pengaruh langsung dari interaksi udara tersebut.

Wilayah sekitar pusat dari kedua sirkulasi siklonik juga dinyatakan memiliki potensi tinggi terhadap pembentukan awan hujan. BMKG menekankan bahwa pemahaman terhadap lokasi-lokasi strategis ini sangat penting bagi para operator penerbangan dan maritim untuk merencanakan rute alternatif atau penundaan perjalanan demi keamanan penumpang dan kargo.

Pesan Resmi BMKG untuk Publik dan Pilot

Dalam siaran resminya, perwakilan BMKG, Annisa, menegaskan bahwa pengguna transportasi udara perlu mewaspadai kehadiran awan hujan atau kumulonimbus di jalur penerbangan mereka. Penyampaian ini merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan udara mengingat awan jenis ini sering kali disertai dengan turbulensi hebat, petir, dan jarak pandang yang rendah.

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BMKG juga secara eksplisit meminta seluruh pengguna jasa penerbangan agar selalu mengikuti informasi terbaru yang dirilis oleh bandara dan maskapai penerbangan. Ketersediaan data real-time dari otoritas bandara dan pihak maskapai menjadi kunci utama bagi awak pesawat dan manajemen darat untuk melakukan mitigasi risiko cuaca pada Kamis, 5 November 2026.