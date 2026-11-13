BMKG Waspada 5 Wilayah Kena Cumulonimbus Frequent Hingga 20 November

BMKG mengidentifikasi lima wilayah dengan potensi awan Cumulonimbus kategori Frequent di atas 75 persen hingga 20 November 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) telah memetakan potensi pertumbuhan awan Cumulonimbus dengan cakupan spasial lebih dari 75 persen atau kategori Frequent di lima wilayah spesifik selama periode 14 hingga 20 November 2026.

Kelima wilayah yang masuk dalam kategori Frequent ini meliputi Papua Pegunungan, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, serta Samudra Pasifik utara Maluku yang merupakan zona maritim strategis di Indonesia timur.

Also read Prakiraan Cuaca BMKG Besok Jumat 13 November 2026: 5 Provinsi Siaga Hujan Lebat hingga Sangat Lebat

Mekanisme Prakiraan Awan Cumulonimbus

Informasi teknis mengenai prakiraan potensi pertumbuhan awan Cumulonimbus di wilayah udara Indonesia ini resmi diterbitkan oleh Direktorat Meteorologi Penerbangan BMKG sebagai bagian dari laporan dini untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem.

Selain kategori Frequent yang menunjukkan pertumbuhan awan sangat sering terjadi, BMKG juga memetakan potensi pertumbuhan awan Cumulonimbus kategori Occasional dengan cakupan spasial maksimum antara 50 hingga 75 persen di sejumlah wilayah daratan dan perairan lainnya di Indonesia.

Advertisement

Berdasarkan rangkuman prakiraan cuaca selama tujuh hari yang dirilis oleh BMKG, terdapat total 65 entri wilayah yang masuk dalam daftar kategori Occasional selama rentang waktu pemantauan tersebut yang memerlukan kewaspadaan tambahan bagi pelaku penerbangan.

Kronologi Penyebaran Wilayah Kritis

Berikut ini adalah rincian prakiraan harian BMKG mengenai penyebaran lima wilayah dengan kategori Frequent yang tidak selalu muncul secara bersamaan setiap harinya selama periode tersebut di wilayah Indonesia dan sekitarnya.

Pada tanggal 14 November 2026, kategori Frecent diprakirakan terjadi di Samudra Hindia barat Aceh dan Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai sebagai titik awal peningkatan aktivitas awan konvektif di bagian barat Sumatera.

Selanjutnya, pada tanggal 15 November, fokus wilayah dengan kategori Frequent diprakirakan bergeser atau bertahan di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai dan Samudra Pasifik utara Maluku yang menunjukkan dinamika cuaca yang cukup aktif di wilayah tersebut.

Pada tanggal 17 November, prakiraan menunjukkan bahwa kategori Frequent diprakirakan terjadi di Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, menandakan pergeseran pusat aktivitas cuaca ke arah barat kepulauan Mentawai yang lebih dekat dengan pesisir Sumatera.

Advertisement

Sementara itu, pada tanggal 18 November, prakiraan menunjukkan bahwa tidak terdapat wilayah yang masuk kategori Frequent yang merupakan periode relatif stabil sebelum kembali munculnya awan konvektif berat di beberapa lokasi lain.

Adapun pada tanggal 19 November, kategori Frequent diprakirakan terjadi di Papua Pegunungan yang merupakan wilayah daratan tinggi dengan potensi pertumbuhan awan yang signifikan akibat pengaruh topografi dan aliran udara setempat.

Dampak Operasional dan Siklon 92B

Selain pemetaan awan Cumulonimbus, prakiraan cuaca BMKG untuk Sabtu 14 November 2026 juga memperingatkan adanya bibit siklon tropis 92B yang berpotensi memicu hujan lebat di lima provinsi tertentu dengan risiko tinggi terhadap gangguan infrastruktur.

Peringatan dini ini sangat krusial bagi sektor penerbangan dan pelayaran untuk menyesuaikan rute dan jadwal operasional guna menghindari turbulensi berat serta gangguan visibilitas yang disebabkan oleh awan Cumulonimbus kategori Frequent di wilayah maritim dan daratan.