BMKG utgkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pola angin di wilayah utara Indonesia bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5-20 knot, sementara di selatan angin dari timur ke tenggara dengan kecepatan 6-25 knot. Kecepatan tertinggi terlihat di Samudra Hindia barat Bengkulu hingga selatan NTT, Laut Jawa, Selat Makassar Selatan, Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafuru. BMKG juga mengeluarkan peringatan keselamatan pelayaran untuk nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri berdasarkan threshold kecepatan angin dan tinggi gelombang tertentu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Mengutip akun Instagram resmi BMKG , pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 knot.

Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian selatan, angin umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Bengkulu hingga selatan Nusa Tenggara Timur (NTT), Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafuru. BMKG juga mengeluarkan peringatan keselamatan pelayaran akibat kondisi gelombang dan angin yang berisiko. Perahu nelayan diimbau tidak melaut apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter.

Kapal tongkang berpotensi terdampak apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Sementara itu, kapal feri perlu meningkatkan kewaspadaan apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter





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BMKG Gelombang Tinggi Peringatan Dini Kondisi Angin Perairan Indonesia Keselamatan Pelayaran

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