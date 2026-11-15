BMKG Umumkan Prakiraan Cuaca Surabaya Senin 16 November 2026: Berawan Hingga Hujan Ringan di 15 Kecamatan

BMKG merilis prakiraan cuaca Surabaya Senin 16 November 2026 dengan dominasi berawan dan hujan ringan. Suhu udara di 15 kecamatan berkisar 26 hingga 34 derajat Celsius.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG resmi merilis prakiraan cuaca wilayah Surabaya untuk hari Senin, 16 November 2026. Informasi terbaru dari instansi tersebut mengindikasikan bahwa kondisi atmosfer di Kota Pahlawan akan didominasi oleh pola cuaca berawan dengan potensi hujan ringan yang tersebar.

Detail Prakiraan Cuaca 15 Kecamatan Surabaya

Berdasarkan data pengamatan yang dihimpun, prakiraan cuaca berawan akan melanda berbagai penjuru kota Surabaya pada Senin, 16 November 2026. Fenomena ini diprakirakan mencakup area luas dengan variasi suhu udara yang konsisten di berbagai titik pantau resmi.

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Kecamatan Krembangan tercatat memiliki suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celsius dengan kondisi berawan dan potensi hujan ringan. Pola yang sama juga diamati di Kecamatan Karang Pilang dengan rentang suhu 26 hingga 34 derajat Celsius.

Wilayah Rungkut dan Kecamatan Tegalsari juga menunjukkan prakiraan cuaca serupa dengan suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celsius. Kedua daerah ini diprediksi akan mengalami kondisi berawan sepanjang hari Senin, 16 November 2026.

Di pusat kota, Kecamatan Genteng memiliki suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celsius dengan pola cuaca berawan. Hal ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di Kecamatan Sukolilo yang juga berada pada rentang suhu 26 hingga 34 derajat Celsius.

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Kecamatan Simokerto mencatat suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celsius dengan dominasi awan. Wilayah Tandes, Kenjeran, dan Wiyung juga memiliki parameter suhu yang identik, yaitu berkisar 26 hingga 34 derajat Celsius.

Prakiraan cuaca berawan dengan suhu 26 hingga 34 derajat Celsius juga diprediksi terjadi di Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Wilayah Mulyorejo serta Kecamatan Asem Rowo memiliki kondisi suhu yang sama, yakni berkisar 26 hingga 34 derajat Celsius.

Kecamatan Sambikerep menutup daftar wilayah dengan suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celsius. Seluruh 15 kecamatan tersebut menunjukkan konsistensi data suhu dalam prakiraan cuaca BMKG untuk Senin, 16 November 2026.

Imbauan Antisipasi dan Kesehatan Masyarakat

Dalam menghadapi fase peralihan musim, BMKG secara tegas mengimbau masyarakat untuk melakukan berbagai langkah antisipatif guna menjaga keselamatan dan kesehatan. Rekomendasi ini disampaikan melalui kanal resmi media sosial Instagram infobmkgjuanda sebagai bagian dari strategi komunikasi risiko bencana.

Pertama, masyarakat disarankan kuat untuk menjaga pola hidup sehat. Perubahan kondisi cuaca yang dinamis di masa peralihan musim dapat memicu munculnya berbagai jenis penyakit yang merugikan kesehatan warga.

Kedua, penggunaan pelindung kulit dan tabir surya menjadi kewajiban saat beraktivitas di luar ruangan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung yang dapat berdampak buruk bagi kulit dan tubuh.

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Ketiga, kewaspadaan tinggi diperlukan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan seringkali memicu fenomena cuaca ekstrem yang berbahaya bagi keselamatan jiwa dan harta benda.

BMKG mengingatkan agar publik waspada terhadap beberapa jenis bencana seperti hujan lebat, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Selain itu, masyarakat juga harus berhati-hati terhadap angin kencang, petir, puting beliung, serta hujan es yang dapat terjadi kapan saja.

Dampak Nyata dan Anjuran Aktivitas Luar Ruangan

Prakiraan cuaca ini diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi masyarakat Surabaya saat hendak melakukan aktivitas sehari-hari. Informasi ini menjadi krusial terutama bagi warga yang merencanakan kegiatan di luar ruangan pada Senin, 16 November 2026.

Warga yang beraktivitas di luar ruangan sangat disarankan untuk menyiapkan perlengkapan pelindung hujan. Langkah preventif ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang tidak terduga di tengah hari.

Penting bagi masyarakat untuk selalu mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG sebelum memulai aktivitas. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan selama berada di luar rumah.

Data suhu yang konsisten di angka 26 hingga 34 derajat Celsius menunjukkan intensitas panas yang cukup tinggi di siang hari. Kombinasi dengan cuaca berawan dan hujan ringan menciptakan dinamika cuaca yang memerlukan kesiapsiagaan ekstra dari seluruh elemen masyarakat Surabaya.