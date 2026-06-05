BMKG Umumkan Prakiraan Cuaca Jakarta dan Kepulauan Seribu 6 Juni 2026: Berawan Tebal dengan Potensi Hujan Ringan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis prakiraan cuaca untuk DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu pada Sabtu, 6 Juni 2026. Mayoritas wilayah Jakarta diprediksi berawan tebal sepanjang hari, dengan hujan ringan di Kepulauan Seribu pagi hari dan Jakarta Selatan sore hari. Suhu udara diperkirakan 26-34 derajat Celsius dengan angin hingga 27 km/jam.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu pada Sabtu, 6 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan didominasi berawan tebal sejak dini hari hingga malam hari.

Kepulauan Seribu diperkirakan mengalami hujan ringan pada dini hari hingga pagi hari, sementara Jakarta Selatan berpotensi diguyur hujan ringan pada sore hari. Adapun wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur cenderung berada dalam kondisi berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca terkini, terutama pada sore hingga malam hari ketika potensi perubahan cuaca masih dapat terjadi di beberapa wilayah.

Selain itu, suhu udara di Jakarta diperkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celsius dengan kecepatan angin mencapai 27 kilometer per jam di sejumlah lokasi. BMKG mengingatkan bahwa kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat, terutama diWilayah urban seperti Jakarta yang cepat develops. Prakiraan ini bersifat dinamis dan masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan layanan peringatan dini BMKG melalui aplikasi atau situs resmi. Potensi hujan ringan di Kepulauan Seribu dan Jakarta Selatan mungkin memengaruhi aktivitas nelayan dan pariwisata, sehingga perlu kewaspadaan.

Suhu yang cukup panas, mencapai 34 derajat Celsius, juga berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan, terutama jika dikombinasikan dengan kelembapan tinggi. Angin dengan kecepatan hingga 27 km/jam bisa mengakibatkan pohon tumbang atau kerusuhan lainnya di area yang rawan. Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan tanggap bencana相关的, meskipun prakiraan hanya menunjukkan hujan ringan. BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan akan memberikan pembaruan jika ada perubahan signifikan.

Masyarakat juga diharapkan untuk tidak memanfaatkan informasi cuaca yang tidak terpercaya dan selalu merujuk pada sumber resmi. Dengan kesadaran akan potensi perubahan cuaca, risiko akibat hujan atau anginkencang dapat diminimalkan. Aktivitas sehari-hari tetap dapat dilakukan tanpa kendala besar, namun tetap diperlukan hemat dan pembuangan bencana. Seluruh wilayah Jakarta tidak terhindar dari kondisi berawan, dengan potensi hujan terbesar di Jakarta Selatan.

Peningkatan kewaspadaan bagi mereka yang bepergian di luar rumah pada sore hari disarankan, mengingat potensi hujan yang tiba-tiba. BMKG mencatat bahwa pola cuaca ekstrem semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga peringatan dini menjadi penting. Ketersediaan informasi akurat memungkinkan masyarakat mengambil langkah-langkah preventif. Oleh karena itu, pengindraan cuaca oleh BMKG tetap menjadi komponen kunci dalam sistem peringatan dini bencana di Indonesia.

Pemerintah pusat dan daerah perlu terus meningkatkan koordinasi dalam menanggapi kondisi cuaca ekstrem. Komunikasi yang efektif antara BMKG dan publik dapat mengurangi dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, cuaca pada Sabtu, 6 Juni 2026 di Jakarta dan sekitarnya didominasi berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa titik. Prakiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga masyarakat diharapkan保持 kewaspadaan dan mengikuti update terbaru dari BMKG





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BMKG Prakiraan Cuaca Jakarta Kepulauan Seribu Hujan Ringan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prakiraan Cuaca Hari Ini Kamis 4 Juni 2026: Jakarta dan Sekitarnya Didominasi Berawan TebalPada pagi hari, beberapa wilayah Jakarta diprakirakan berawan, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Read more »

Prakiraan Cuaca Hari Ini Kamis 4 Juni 2026: Jakarta dan Sekitarnya Berawan TebalPada pagi hari, beberapa wilayah Jakarta diprakirakan berawan, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Read more »

Cuaca Jakarta 4 Juni 2026: 4 Wilayah Berpotensi Hujan Sore hingga Malam, Ini DaftarnyaBMKG memprakirakan hujan ringan berpeluang mengguyur empat wilayah DKI Jakarta pada Kamis (4/6/2026) sore hingga malam hari.

Read more »

Kosgoro 1957 Gelar Mubes V pada 5-7 Juni 2026 di JakartaKesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 akan menggelar pembukaan musyarawah besar (Mubes) ke-V pada Jumat, 5 Juni hingga Minggu, 7 Juni 2026 di Jakarta

Read more »