BMKG: Sejumlah Wilayah Potensi Hujan Lebat, Angin Kencang, Masyarakat Imbauan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan sejumlah wilayah berpotensi dilanda hujan lebat dan diterjang angin kencang pada Selasa (12/5/2026) dan Rabu (13/5/2026). Menghadapi cuaca itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.

Masyarakat juga diimbau untuk membatasi aktivitas di ruang terbuka saat hujan yang disertai angin kencang dan petir.

"Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruang seperti olahraga dan wisata," terang, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrem resmi melalui berbagai kanal informasi BMKG. Hal itu tercermin dari dominasi aliran angin timuran pada pola angin zonal di sebagian besar wilayah Indonesia. Pola tersebut diketahui mendukung masuknya massa udara dengan kandungan uap air yang relatif lebih rendah dari Australia ke wilayah Indonesia.

Adapun kondisi seperti itu menjadi salah satu indikasi bahwa beberapa wilayah mulai berangsur memasuki periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Madden-Julian Oscillation (MJO) diprediksi masih berada pada fase 2 (Indian Ocean) dan berpotensi berpropagasi ke timur menuju fase 3 (Indian Ocean). Aktivitas MJO yang teridentifikasi melalui filter spasial diprakirakan melintasi sejumlah wilayah Indonesia.

