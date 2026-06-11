BMKG: Sebagian Besar Wilayah Jakarta Berawan, Cuaca Ekstrim Dilarang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Jakarta berawan pada hari Jumat (12/6). BMKG melalui laman resmi https://www.bmkg.go.id/ mencatat kondisi berawan terjadi di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Secara detil, BMKG memprakirakan cuaca di Kepulauan Seribu berawan dengan suhu berkisar 28 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 70 hingga 74 persen. Kota Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 52 hingga 82 persen. Kota Jakarta Utara diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 26 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 59 hingga 84 persen. Kota Jakarta Barat diprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 54 hingga 84 persen. Kota Jakarta Selatan diprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 43 hingga 84 persen. Selanjutnya, Kota Jakarta Timur diprakirakan berawan dengan suhu berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar 42 hingga 84 persen. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id, serta media sosial @info.bmkg.

Ilustrasi - Suasana gedung pusat perkantoran dan bisnis di Jakarta dengan latar belakang langit Jakarta yang cerah berawan. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/pri (. ) Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Jakarta berawan pada hari Jumat (12/6).

BMKG melalui laman resmi https://www.bmkg.go.id/ mencatat kondisi berawan terjadi di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Secara detil, BMKG memprakirakan cuaca di Kepulauan Seribu berawan dengan suhu berkisar 28 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 70 hingga 74 persen. Kota Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 52 hingga 82 persen.

Kota Jakarta Utara diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 26 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 59 hingga 84 persen. Kota Jakarta Barat diprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 54 hingga 84 persen. Kota Jakarta Selatan diprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 43 hingga 84 persen.

Selanjutnya, Kota Jakarta Timur diprakirakan berawan dengan suhu berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar 42 hingga 84 persen. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id, serta media sosial @info.bmkg. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





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