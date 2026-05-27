BMKG Rilis Prakiraan Cuaca 28 Mei 2026: Siklon Tropis Jangmi dan Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Kamis, 28 Mei 2026, dengan adanya Siklon Tropis Jangmi yang memicu peningkatan curah hujan di berbagai daerah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Indonesia pada Kamis, 28 Mei 2026 . Prakirawan BMKG , Diah A, dalam video yang diunggah akun Instagram resmi BMKG pada Rabu, 27 Mei 2026, menjelaskan adanya dinamika atmosfer yang berpotensi memicu cuaca signifikan di berbagai wilayah.

BMKG mendeteksi Siklon Tropis Jangmi di Samudera Pasifik utara Papua. Sistem ini bergerak ke arah barat laut dan diperkirakan terus menguat dalam 48 hingga 72 jam ke depan. Pergerakan tersebut turut memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudera Pasifik utara Maluku Utara hingga utara Papua. Selain itu, sirkulasi siklonik terpantau di pesisir utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Papua, Papua Pegunungan, dan sekitar sistem tersebut.

Wilayah-wilayah yang terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, hingga Papua Pegunungan. Daerah konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, serta Samudera Pasifik utara Maluku Utara hingga Papua. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.

BMKG juga mencatat peningkatan kecepatan angin permukaan yang mencapai lebih dari 25 knot di beberapa wilayah perairan, seperti Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudera Pasifik utara Maluku Utara hingga utara Papua. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di perairan. BMKG terus memantau perkembangan Siklon Tropis Jangmi dan akan memberikan informasi terkini melalui kanal resmi.

Bagi nelayan dan pelaku pelayaran, disarankan untuk tidak beraktivitas di perairan yang terpengaruh hingga kondisi membaik. Pemerintah daerah juga diminta untuk menyiapkan langkah antisipasi, terutama di daerah rawan banjir dan tanah longsor. Pantau terus informasi cuaca dari BMKG untuk keselamatan bersama





