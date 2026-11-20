BMKG Stasiun Juanda memperkirakan hujan merata dan petir di Jawa Timur pada 20 November, sementara suhu udara tetap panas mencapai 39 derajat Celsius di Kota Pasuruan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda di Sidoarjo telah merilis peringatan dini terkait dinamika cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jawa Timur pada Jumat, 20 November. Prakiraan resmi menunjukkan bahwa potensi hujan dengan intensitas merata akan turun di sejumlah wilayah administratif pada hari itu. Meskipun adanya awan hujan, suhu udara di daerah tersebut masih tercatat sangat tinggi dan menyengat, mencapai batas maksimal 39 derajat Celsius.

Rincian Prediksi Hujan dan Area Terdampak

Pertumbuhan awan hujan terpantau meluas sejak menjelang siang hari hingga memasuki malam hari di sebagian besar kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur. BMKG Stasiun Juanda menyebutkan bahwa sejumlah daerah memiliki potensi tinggi untuk dilanda hujan yang disertai dengan petir ringan. Cakupan area yang terdampak fenomena cuaca ini cukup luas dan mencakup banyak wilayah strategis.

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Wilayah yang diprediksi menerima hujan tersebut antara lain adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo. Selain itu, wilayah Kabupaten Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung juga masuk dalam daftar daerah yang berpotensi mengalami hujan.

Analisis Data Suhu dan Kecepatan Angin

Di tengah intensitas hujan yang semakin merata, suhu udara yang tinggi masih dirasakan signifikan oleh sebagian warga di berbagai daerah. Data pengukuran dari BMKG mencatat bahwa suhu udara tertinggi pada hari tersebut menyentuh angka 39 derajat Celsius dan melanda secara khusus di Kota Pasuruan. Kondisi panas ekstrem ini menjadi perhatian utama mengingat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

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Daerah lain juga mencatatkan suhu puncak yang cukup menyengat, yaitu di Kota Mojokerto dan Kabupaten Madiun dengan suhu udara maksimum mencapai 38 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Nganjuk, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Sidoarjo mencatatkan suhu tertinggi di angka 37 derajat Celsius. Untuk wilayah Surabaya dan Pasuruan, suhu panas tercatat mencapai 36 derajat Celsius.

Sebagai pembanding, ancaman angin kencang yang pada hari sebelumnya sempat mencapai kecepatan 42,6 kilometer per jam, mulai mereda seiring berjalannya waktu. Pergerakan angin di seluruh wilayah Jawa Timur menjadi lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun, kondisi ini tidak menghilangkan risiko cuaca buruk lain yang masih mengintai masyarakat setempat.

Imbauan Resmi dan Dampak Sosial

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi dengan sangat cepat. BMKG memberikan rekomendasi spesifik agar warga siap menghadapi potensi sambaran petir yang menyertai hujan turun. Selain itu, kewaspadaan terhadap genangan air di permukaan jalan dan kondisi jalan yang licin juga diperlukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.

Kesehatan pribadi menjadi aspek krusial lainnya yang harus dijaga oleh setiap individu. Warga disarankan untuk menjaga kecukupan cairan tubuh agar terhindar dari risiko dehidrasi akibat paparan suhu udara yang masih terik. Kombinasi antara panas ekstrem dan hujan mendadak menciptakan kondisi lingkungan yang memerlukan adaptasi segera dari masyarakat di Jawa Timur untuk menjaga keamanan dan kesehatan diri.