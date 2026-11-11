BMKG Prediksi Hujan Petir dan Hujan Ringan di DKI Jakarta 12 November 2026

BMKG memuat rencana cuaca DKI Jakarta pada 12 November 2026, memprediksi hujan petir pada sore dan potensi hujan ringan di berbagai wilayah. Perubahan cuaca tercatat di semua kota Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Badan Meteorologi Climatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Direktorat Meteorologi Publik merilis prakiraan cuaca wilayah DKI Jakarta pada Kamis 12 November 2026. Peringatan dinyatakan bahwa cuaca akan bervariasi mulai dari berawan tebal hingga hujan petir di sore hari, dengan suhu udara berkisar 24 hingga 31 derajat Celsius dan kecepatan angin 1 hingga 11 kilometer per jam.

Prakiraan Harian untuk Setiap Kota Jakarta

Di Jakarta Pusat, cuaca dimulai berawan tebal di dini hari, diikuti oleh cerah berawan di pagi hari, kemudian berawan tebal kembali pada sore. Hujan ringan diperkirakan muncul pada pukul 19.00 WIB sebelum kembali berawan tebal di malam hari. Suhu harian akan berada di antara 24 hingga 32 derajat Celsius.

Also read Prakiraan BMKG: 33 Kota Hujan Hari Ini, 3 Kabupaten Sumut Hujan Ekstrem

Kota Jakarta Utara menampilkan pola serupa, namun suhu sedikit lebih tinggi, antara 25 hingga 31 derajat. Angin di wilayah ini bergerak 3 hingga 13 kilometer per jam, dan hujan ringan diperkirakan muncul pada pukul 19.00 WIB.

Jakarta Selatan dan Jakarta Timur mengalami potensi hujan petir pada sore hari. Jakarta Selatan mempersiapkan kemungkinan hujan petir pada pukul 19.00 WIB, sedangkan Jakarta Timur menunjukkan cuaca menengah pada siang hari namun tetap ada risiko hujan petir pada malam.

Advertisement

Perkiraan Mingguan dan Peringatan Dini BMKG

BMKG juga merilis proyeksi cuaca mingguan hingga 18 November 2026. Menurut peramalan, Jakarta Pusat diperkirakan akan mengalami hujan ringan pada Jumat, Sabtu, dan Minggu, diikuti dengan kabur pada Senin, Selasa, dan Rabu. Jakarta Utara memiliki pola hujan ringan serupa pada akhir pekan, lalu kabur pada awal minggu.

Peringatan Dini BMKG menambahkan bahwa pada 13 November 2026, hujan lebat diprediksi akan melanda wilayah tertentu. Jakarta Timur akan menghadapi hujan ringan berturut-turut dari Jumat hingga Selasa, dengan kondisi kabur pada Rabu. Jakarta Selatan menghadapi potensi hujan petir pada Jumat dan Senin, serta hujan ringan di akhir pekan.

Kepulauan Seribu juga terdeteksi memiliki risiko hujan petir pada Jumat, dengan hujan ringan dan kondisi kabur di hari-hari berikutnya. Masyarakat di semua wilayah DKI Jakarta disarankan menggunakan aplikasi KompasTV atau situs web resmi BMKG untuk memantau update cuaca harian hingga skala lokal.