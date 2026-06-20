BMKG Prediksi Hujan Lebat di Beberapa Kota Besar, Menhut Sebut Penurunan Luas Karhutla

BMKG mengumumkan prakiraan cuaca hari ini dengan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah kota akibat konvergensi awan. Sementara itu, Menteri Kehutanan melaporkan tren penurunan luas kebakaran hutan dan lahan selama dua siklus El Nino terakhir, meski BMKG memproyeksikan musim kemarau yang lebih panjang dan kering.

BMKG memprediksi pola hujan di Indonesia hari ini dipengaruhi oleh konvergensi atau konfluensi awan yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Kondisi ini diungkapkan oleh Nazmi dari BMKG yang memprakirakan beberapa kota besar akan mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang, termasuk Tanjung Pinang, Padang, dan Tanjung Selor.

Sementara itu, kota-kota lain seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura diprediksi akan mengalami hujan ringan hingga sedang. Beberapa kota lainnya hanya akan berawan, di antaranya Jakarta, Banjarmasin, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke.

Dalam konteks berbeda, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa kemampuan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menunjukkan perbaikan selama beberapa siklus El Nino terakhir. Data menunjukkan luas karhutla menurun dari around 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi 1,64 juta hektare pada 2019 dan sekitar 1,16 juta hektare pada 2023, yang berarti penurunan sebesar 55,6 persen dibandingkan kondisi 2015.

BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering dengan puncak kemarau pada Juli hingga September





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