Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat prakiraan cuaca Jumat di mana sebagian wilayah diselimuti awan dengan hujan ringan hingga sedang. Suasana udara kabur juga diprediksi di beberapa area perkotaan sementara di wilayah timur diprediksi hujan ringan seperti kupang dan palu. BMKG mengingatkan untuk pantau informasi terkini melalui kanal resmi.

Jumat ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) merilis prakiraan cuaca untuk sebagian besar wilayah Indonesia yang sebagian besar diselimuti awan dengan potensi hujan beragam intensitas.

Berdasarkan siaran resmi, prakirawan BMKG, Adelia Febby, menyebutkan bahwa ada potensi hujan disertai petir di sekitar Medan. Wilayah lain seperti Jambi dan Palembang diprediksi akan mengalami hujan sedang. Di sisi lain, beberapa kota besar termasuk Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangka Raya diperkirakan akan mengalami cuaca cerah berawan, memberikan kebersihan langit di siang hari. Namun, kondisi udara kabur mungkin akan terlihat di Bandar Lampung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Untuk wilayah timur Indonesia, BMKG memperingatkan potensi hujan Ringan hingga sedang di Mamuju, Kupang, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, hingga Jayawijaya. Sementara di Denpasar, Makassar, dan Jayapura, prakiraannya adalah berawan hingga berawan tebal. Kendari berpotensi dikelilingi asap kabut, dan Mataram, Gorontalo, Merauke posible唐朝 aerosols. Prakiraan tersebut adalah gambaran umum dan BMKG menyarankan masyarakat untuk memantau informasi terbaru melalui laman web resmi, aplikasi, dan media sosial Info BMKG untuk update terkini setiap hari.

Kawasan barat dan tengah Indonesia menunjukkan pola yang cukup beragam. Area perkotaan utama seperti Jakarta dan Bandung sebaiknya menyiapkan payung meskipun prakiraan menunjukkan cerah berawan, mengingat potensi hujan ringan di sekitar nogtging areas. Di sisi lain, kota-kota di Sumatra seperti Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang juga位的 potensi hujan ringan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan di Kalimantan seperti Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor.

Hujan di wilayah tersebut perlu diwaspadai karena dapat mengganggu mobilitas sehari-hari, terutama pada jam sibuk. Angin dan topangan petir hanya了一丝 prakiraan khusus Medan, namun masyarakat di lokasi lain tetap perlu kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem. Selain itu, kondisi udara kabur di beberapa kota besar dapat mengurangi jarak pandang dan mempengaruhi aktivitas luar ruang. Untuk mayoritas wilayah, BMKG menekankan bahwa prakiraan bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Oleh karena itu, checking Info BMKG secara berkala adalah tindakan preventif yang tepat, terutama bagi mereka yang berencana melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruang. Prakiraan secara keseluruhan menggambarkan bahwa awal pekan ini tidak ada fenomena cuaca ekstrim besar seperti banjir bandang atau angin puting besi, Namun potensi hujan ringan hingga sedang cukup signifikan di banyak daerah. diharap publik menggun-weather apps untuk perencanaan rutin, seperti komuter,'],





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