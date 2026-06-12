BMKG Prediksi Hujan Beragam di Indonesia, Peringatan Gelombang Tinggi, dan Aksi Konservasi Lingkungan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Sabtu ini dengan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Indonesia, disertai potensi petir dan gelombang tinggi. Artikel ini juga mencakup berbagai aksi konservasi lingkungan yang digelar seiring Hari Lingkungan Hidup Sedunia, investasi GIZ untuk laut, serta gempa susulan di Sangihe.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) telah merilis prakiraan cuaca untuk Sabtu ini yang menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat.

Hujan ini diantaranya disertai petir di beberapa daerah dan berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. BMKG mencatat kondisi berawan tebal di kota-kota besar seperti Surabaya, sementara hujan petir juga diprediksi melanda Lampung. Puluhan kota besar termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan diperkirakan akan mengalami hujan ringan hingga sedang. Warga diharapkan始终保持 kewaspadaan terhadap potensi badai, petir, dan gelombang tinggi yang bisa mengancam keselamatan di perairan.

Selain itu, BMKG juga mengeluarkan peringatan gelombang tinggi hingga empat meter di sejumlah perairan Indonesia dari 10 hingga 13 Juni 2026, yang berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran. Di bidang lingkungan, berbagai aksi konservasi digelar seiring dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan penanaman mangrove dan pelepasan tukik di Pulau Sabira untuk menjaga ekosistem bahari. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengadakan Aksi Lingkungan Bangka Tengah mengajak masyarakat mengendalikan perubahan iklim.

Pihak swasta juga berkomitmen, seperti General Manager PLN UID Lampung yang mengajak pegawai menjaga lingkungan dan memperkuat komitmen ESG. Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mendorong Pertobatan Ekologis sebagai solusi krisis global. Sementara itu, Badan Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ) mengalokasikan dana 20 juta euro untuk konservasi laut di Indonesia hingga 2031. Di bidang seismik, Kepulauan Sangihe kembali diguncang gempa susulan berkekuatan magnitudo 3,8 hingga 4,9 di Tahuna.

BMKG terus memantau aktivitas tersebut dan memastikan tidak memicu tsunami. Warga di daerah pesisir dan pelaut diharapkan mengikuti peringatan BMKG agar tetap waspada dan mengatur aktivitas sesuai kondisi cuaca dan gelombang yang berpotensi berbahaya





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BMKG Prakiraan Cuaca Hujan Gelombang Tinggi Konservasi Lingkungan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Waspada Dampak El Nino, BMKG Prediksi Puncak Kemarau Agustus hingga September 2026Musim kemarau tahun 2026 diproyeksikan akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata normalnya.Badan Meteorologi, Klimatologi,

Read more »

Kapan Puncak Musim Kemarau 2026? Ini Prediksi BMKGBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada periode Juli hingga September 2026.

Read more »

Hari Lingkungan Hidup 2026, Pemerintah Dorong Gerakan Nasional Indonesia ASRIKLH dorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia ASRI dalam rangka untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026.

Read more »

Prediksi BMKG Sabtu 13 Juni 2026: Hujan Petir Landa Sejumlah KotaBMKG memprediksi sejumlah wilayah berpotensi hujan disertai petir dan hujan dengan intensitas lebat pada Sabtu (13/6/2026).

Read more »