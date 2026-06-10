BMKG Prediksi Cuaca Cerah di Jakarta Seharian Penuh Hari Kamis

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di Jakarta akan cerah dari pagi hingga malam pada hari Kamis, dengan variasi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin di setiap periode.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) memprediksi bahwa pada hari Kamis, sebagian besar wilayah Jakarta akan mengalami cuaca cerah dari pagi hingga malam. Pagi hari di seluruh Jakarta diprediksi cerah dengan suhu rata-rata 28-32 derajat Celsius, kelembapan udara 50-76 persen, dan kecepatan angin 1-7,8 km/jam.

Siang hari, sebagian Jakarta akan cerah berawan, namun Jakarta dan Kepulauan Seribu akan tetap cerah dengan suhu 28-33 derajat Celsius, kelembapan 46-75 persen, dan angin 4,2-16,6 km/jam. Sore hari seluruh Jakarta kembali cerah dengan suhu 29-30 derajat Celsius, kelembapan 60-75 persen, dan angin 10,1-16,2 km/jam. Malam hari cuaca tetap cerah dengan suhu 28-29 derajat Celsius, kelembapan 67-71 persen, dan angin 6-10,6 km/jam.

Untuk hari Jumat dini hari, Jakarta diprediksi cerah dengan suhu 26-28 derajat Celsius, kelembapan 76-83 persen, dan angin 3,7-13,7 km/jam. Prediksi ini memberikan gambaran kondisi cuaca yang stabil tanpa fenomena cuaca ekstrem di wilayah ibu kota





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BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Cerah Suhu Kelembapan Kecepatan Angin Cuaca Jakarta Hari Kamis

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