BMKG mengidentifikasi Papua Pegunungan dan Samudra Hindia barat Lampung sebagai area dengan potensi awan Cumulus congestus kategori FRQ pada 25 November 2026.

Direktorat Meteorologi Penerbangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) telah merilis rekapitulasi prakiraan potensi pertumbuhan awan Cumulus congestus (CB) untuk wilayah udara Indonesia. Informasi krusial ini menyoroti dua wilayah utama yang berada dalam kategori risiko tinggi, yaitu Papua Pegunungan dan Samudra Hindia bagian barat Lampung. Prediksi ini disusun berdasarkan analisis data harian yang ketat untuk memastikan keselamatan penerbangan dan mitigasi cuaca ekstrem.

Detail Prediksi Awan CB Kategori FRQ

BMKG menetapkan bahwa Samudra Hindia di wilayah barat Lampung akan masuk dalam kategori FRQ (Frequent) pada tanggal 25 November 2026. Kategori FRQ mengindikasikan kehadiran awan CB yang sangat sering dan rapat, yang dapat menyebabkan turbulansi berat dan gangguan visual bagi pilot. Pada tanggal tersebut, hanya wilayah laut di sekitar Lampung yang dikategorikan memiliki densitas awan tertinggi sesuai rincian prakiraan harian resmi dari BMKG.

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Setelah tanggal 25 November 2026, kondisi kategori FRQ akan berubah secara signifikan. Rincian prakiraan harian BMKG menunjukkan bahwa pada rentang tanggal 27 November hingga 1 Desember 2026, tidak ada wilayah mana pun di Indonesia yang dicantumkan dalam kategori FRQ. Hal ini menandakan adanya penurunan drastis dalam kerapatan awan CB yang berpotensi membahayakan penerbangan secara langsung selama periode tersebut.

Sebaran Wilayah Awan CB Kategori OCNL

Selain kategori FRQ, BMKG juga memetakan sebaran potensi awan CB dalam kategori OCNL (Occasional) yang mencakup wilayah yang jauh lebih luas. Kategori OCNL ini mencakup sejumlah provinsi dan wilayah pesisir di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pemetaan ini penting untuk perencanaan rute penerbangan yang aman dan menghindari area dengan potensi konveksi sporadis.

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Daftar lengkap wilayah yang terdampak kategori OCNL pada berbagai tanggal meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Di Pulau Jawa, provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah juga teridentifikasi memiliki potensi pertumbuhan awan CB yang perlu diwaspadai oleh otoritas penerbangan dan masyarakat pesisir.

Wilayah Kalimantan juga tercatat memiliki potensi yang signifikan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Selain daratan, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, serta Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai masuk dalam daftar area dengan potensi awan CB kategori OCNL.

Potensi Cuaca Ekstrem di Wilayah Timur Indonesia

Wilayah Indonesia bagian timur menjadi fokus utama dalam prakiraan potensi awan CB. Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Tengah secara konsisten muncul dalam daftar wilayah dengan potensi pertumbuhan awan. Selain itu, Selat Karimata bagian utara dan selatan, Laut Natuna Utara, serta Laut Jawa bagian barat dan tengah juga tercantum dalam kategori OCNL.

Di Sulawesi, potensi awan CB terdeteksi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Perairan sekitar Sulawesi seperti Laut Sulawesi bagian timur, Laut Flores, dan Selat Makassar bagian utara dan tengah juga memiliki risiko konveksi yang perlu dipantau secara berkala oleh unit meteorologi penerbangan.

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Wilayah Maluku dan perairan sekitarnya seperti Laut Maluku dan Laut Seram juga termasuk dalam daftar area dengan potensi awan CB. Samudra Pasifik utara Papua kembali disebut sebagai area dengan potensi konveksi, menunjukkan bahwa kondisi cuaca di wilayah terpencil Indonesia timur masih memerlukan pengawasan intensif dari BMKG untuk menjamin keselamatan transportasi udara.

Jangkauan Wilayah dan Perairan Lainnya

Prakiraan BMKG juga mencakup wilayah-wilayah tambahan yang memiliki potensi pertumbuhan awan CB. Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur dicantumkan dalam daftar area yang perlu diwaspadai. Di Sumatera, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga muncul sebagai wilayah dengan potensi awan CB kategori OCNL pada beberapa hari prediksi.

Perairan selatan Indonesia juga tidak lepas dari perhatian. Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, dan Samudra Hindia selatan Bali teridentifikasi memiliki potensi pertumbuhan awan. Selain itu, Samudra Hindia selatan Lombok dan Samudra Hindia barat Bengkulu juga menjadi bagian dari pemetaan potensi cuaca berbahaya ini.

Strategi mitigasi dan pemantauan terus dilakukan oleh BMKG melalui penerbitan rekapitulasi prakiraan ini. Dengan mengidentifikasi wilayah spesifik seperti Papua Pegunungan dan Samudra Hindia barat Lampung sebagai area FRQ pada 25 November 2026, serta menyoroti sebaran OCNL yang luas, otoritas penerbangan dapat menyesuaikan rute dan prosedur keselamatan dengan tepat sesuai data resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Meteorologi Penerbangan.