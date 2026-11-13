BMKG Prakirakan Hujan Ringan hingga Petir Melanda Jakarta pada Hari Ini

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika prakiraan cuaca Jakarta Sabtu ini melibatkan hujan ringan dan petir di sejumlah wilayah dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) telah merilis prakiraan cuaca resmi untuk wilayah DKI Jakarta pada hari Sabtu. Lembaga tersebut memprediksikan bahwa sebagian besar kawasan ibukota akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Prakiraan ini mencakup seluruh enam wilayah administrasi administratif di Jakarta, yaitu Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Data yang dirilis melalui laman resmi BMKG memberikan panduan detail mengenai kondisi atmosfer yang akan dihadapi warga.

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Rincian Cuaca dan Suhu di Setiap Wilayah

Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi mengalami hujan ringan dengan kisaran suhu antara 28 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara di wilayah kepulauan tersebut berkisar antara 74 hingga 81 persen selama hari Sabtu.

Jakarta Pusat juga diprediksi berawan dengan hujan ringan dan suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara di area ini bervariasi dari 66 hingga 91 persen, menciptakan kondisi udara yang cukup lembap bagi penghuni kawasan ini.

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Jakarta Utara mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu berada di antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara tercatat berkisar antara 67 hingga 88 persen, menunjukkan bahwa udara di wilayah utara ibu kota akan terasa basah.

Potensi Hujan Petir dan Suhu Tertinggi di Jakarta

Jakarta Barat diprediksi mengalami hujan petir dengan suhu berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara di wilayah ini bisa mencapai level tinggi, yaitu antara 63 hingga 93 persen, sehingga potensi guntur dan kilat cukup signifikan.

Jakarta Selatan juga diprediksi mengalami hujan petir dengan suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celcius. Suhu terendah di area ini adalah 25 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 94 persen sepanjang hari.

Jakarta Timur juga menjadi wilayah yang diprediksi mengalami hujan petir. Kisaran suhu di Jakarta Timur berada antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang sangat tinggi, berkisar antara 63 hingga 95 persen, menjadikannya salah satu wilayah dengan kelembapan tertinggi di Jakarta.

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Imbauan Resmi dan Saluran Informasi Resmi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang terjadi secara tiba-tiba. Warga disarankan untuk selalu memperbarui informasi cuaca terkini melalui kanal resmi yang tersedia.

Sumber informasi utama dapat diakses melalui aplikasi resmi bernama Info BMKG atau mengunjungi situs web resmi www.bmkg.go.id. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau peringatan dini melalui akun media sosial resmi @info.bmkg untuk mendapatkan update terbaru mengenai kondisi atmosfer.