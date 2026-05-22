BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta, Sebagian Wilayah Diguyur Hujan Ringan Hingga Sedang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta akan berawan sepanjang hari Sabtu, 9 Mei 2026, dengan imbauan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca Jakarta. Selain itu, BMKG juga merilis prakiraan cuaca Jakarta untuk hari Minggu, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, dan Senin, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di berbagai wilayah sepanjang hari.

Informasi yang diunggah BMKG pada akun Instagram resmi dikutip di Jakarta, Jumat, menyebutkan bahwa wilayah DKI yang meliputi Jakarta Barat, Timur, Pusat, Utara, Selatan dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada pagi hari diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Cuaca cerah berawan di Jakarta masih berlanjut hingga Jumat siang, dengan suhu udara mulai dari 30-33 derajat celcius. Beranjak pada sore hari seluruh Jakarta akan diguyur hujan intensitas sedang, hingga lebat, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu berawan tebal. Diketahui bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 1-5 mm (milimeter) per jam, sedangkan hujan sedang membawa 5-10 mm air per jam.

Pada hari yang sama untuk kecepatan angin di lima wilayah berkisar 3-6 kilometer per jam, dengan suhu udara berada pada kisaran terendah 25 dan tertinggi 33 derajat celcius. Seperti dikutip Antara





