BMKG Perkirakan Cuaca di Indonesia pada Sabtu

BMKG memprediksi cuaca di Indonesia pada Sabtu akan didominasi hujan ringan hingga sedang. Hujan ringan hingga sedang diprakirakan merata di kota-kota besar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

BMKG memprediksi cuaca di Indonesia pada Sabtu akan didominasi hujan ringan hingga sedang. Di Pulau Jawa, hujan ringan hingga sedang diprakirakan merata di kota-kota besar seperti Serang (Banten), Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Surabaya (Jawa Timur).

Sementara Yogyakarta berawan. Di Sumatera, Aceh, Medan, Padang, Jambi, Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Palembang berpotensi hujan ringan hingga sedang. Sementara Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung berpotensi hujan lebat disertai petir. Di Bali dan Kupang diprakirakan hujan ringan.

Mataram diprakirakan cerah berawan. Di Kalimantan, hujan ringan hingga sedang berpeluang merata terjadi di Samarinda, Palangka Raya, Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Pontianak. Di Sulawesi, hujan lebat disertai kilat diperkirakan terjadi di Manado. Sementara di Makassar, Palu, Mamuju, Gorontalo, Ternate, dan Kendari, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur.

Di wilayah Indonesia bagian timur, BMKG menyebutkan cuaca pada umumnya diguyur hujan ringan hingga sedang seperti Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuaca Hujan BMKG Indonesia Sabtu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BMKG Terus Pantau Ancaman Super El Nino, Kapan Dampaknya Mulai Terasa di Indonesia?Fenomena El Nino super diperkirakan berpotensi terjadi akhir 2026 dan dapat memicu cuaca ekstrem hingga kenaikan suhu global.

Read more »

BMKG Rilis Daftar 20 Daerah Terpanas di Indonesia, Tiga Wilayah Ini Catat Suhu 35,4 DerajatBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali merilis daftar 20 wilayah di Indonesia yang mencatatkan suhu maksimum harian tertinggi.

Read more »

BMKG Prediksi 4 Daerah Hujan Disertai Petir Sabtu 23 Mei 2026, Mana Saja?Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan disertai petir terjadi di empat daerah di Indonesia pada Sabtu (23/5/2026).

Read more »

BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta diguyur hujan Sabtu soreBadan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah di Jakarta akan turun hujan dengan intensitas ringan pada Sabtu sore hingga ...

Read more »