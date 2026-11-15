BMKG Peringatkan Hujan Ringan hingga Sedang di Seluruh Indonesia Minggu Ini

BMKG memperingatkan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Indonesia pada hari Minggu, dengan fokus pada Aceh hingga Papua.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis prakiraan cuaca untuk hari Minggu yang menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang akan mengguyur sebagian besar kota-kota di Indonesia. Prakiraan ini mencakup wilayah yang luas mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Masyarakat di berbagai daerah diminta untuk selalu memantau kondisi atmosfer terkini agar dapat menyesuaikan aktivitas mereka dengan risiko cuaca yang terjadi.

Detil Prakiraan Hujan di Pulau Sumatera

Wilayah Sumatera menjadi salah satu kawasan yang terdampak signifikan oleh pola cuaca tersebut. Hujan ringan hingga sedang diprediksi berpotensi terjadi di sejumlah kota besar dan provinsi, antara lain Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Lampung. Kota-kota ini perlu mengantisipasi kelembapan udara yang meningkat serta kemungkinan turunnya presipitasi yang dapat mempengaruhi transportasi darat dan pelayaran.

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Perhatian khusus juga ditujukan pada daerah pesisir barat Aceh hingga Sumatera Barat. BMKG memantau adanya bibit siklon tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera yang bergerak ke arah timur. Keberadaan sistem tersebut memicu terbentuknya daerah perlambatan dan pertemuan angin yang memanjang di kawasan tersebut. Fenomena meteorologi ini berpotensi menyebabkan hujan lebat di sekitar lokasi pertemuan angin, sehingga meningkatkan risiko banjir bandang atau genangan di area yang lebih rendah.

Kondisi Meteorologis di Pulau Jawa hingga NTT

Pada sektor Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, potensi hujan ringan hingga sedang juga didistribusikan ke berbagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kota-kota yang menjadi fokus perhatian meliputi Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, dan Mataram. Kondisi ini sejalan dengan foto dokumentasi yang menunjukkan pengendara sepeda motor menerobos hujan lebat di Jalan Raya Cilacap-Yogyakarta, tepatnya di Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

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Selain area dengan potensi hujan, terdapat beberapa lokasi dengan kondisi visual yang berbeda. Di Pulau Jawa, Surabaya diprakirakan mengalami kondisi udara yang kabur, yang mungkin disebabkan oleh kombinasi kelembapan tinggi dan partikel atmosferik. Sementara itu, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, prakiraan menunjukkan adanya awan tebal yang menutupi langit, meskipun intensitas hujan tidak sebesar di wilayah Jawa bagian barat dan tengah.

Distribusi Curah Hujan di Kalimantan dan Sulawesi

Wilayah Kalimantan mengalami persebaran hujan yang merata di kota-kota besarnya. Prakiraan BMKG menyebutkan bahwa hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Kondisi ini penting untuk diperhatikan oleh sektor logistik dan transportasi udara di Kalimantan Tengah serta Kalimantan Barat yang sering mengalami gangguan visibilitas akibat kabut atau hujan ringan yang persisten.

Dengan demikian, masyarakat di Sulawesi juga perlu waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang di berbagai kota strategis. Wilayah yang diprediksi terdampak meliputi Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, dan Makassar. Kota-kota ini memiliki topografi yang bervariasi, sehingga hujan yang jatuh bisa memicu longsor di area perbukitan atau genangan di pusat kota jika drainase tidak berfungsi optimal. Pergerakan udara di kawasan ini juga dipengaruhi oleh sistem tekanan rendah yang ada di sekitarnya.

Status Siklon Tropis 96S dan Dampaknya di Papua

Di Pulau Papua, potensi hujan ringan hingga sedang juga terdeteksi di beberapa lokasi utama. Kota-kota yang masuk dalam daftar peringatan antara lain Ternate, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Perlu dicatat bahwa BMKG memantau kondisi udara kabur yang berpotensi terjadi di Manokwari. Hal ini menunjukkan variasi cuaca yang kompleks di wilayah Indonesia bagian timur yang dipengaruhi oleh interaksi antara daratan besar dan perairan sekitar.

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Mengenai bibit siklon tropis 96S di Samudra Hindia, BMKG menyatakan bahwa peluang sistem tersebut untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 48 hingga 72 jam ke depan masih berada dalam kategori rendah. Namun, keberadaan bibit siklon tersebut tetap signifikan karena memicu dinamika atmosfer yang menyebabkan hujan lebat di sekitar pusat sistem dan wilayah pesisir barat Sumatera. Wargadiimbau untuk tetap siaga dan tidak mengabaikan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas meteorologi nasional.