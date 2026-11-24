Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprediksi hujan petir menyambangi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore hari, Selasa 24 November 2026.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi cuaca buruk yang melanda wilayah DKI Jakarta. Peringatan ini secara khusus menyoroti risiko hujan petir yang diprediksi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Waktu kejadian tersebut diprediksi berlangsung pada hari Selasa, 24 November 2026, tepatnya pada periode sore hari. Fenomena cuaca ini merupakan bagian dari pola perubahan iklim harian yang melingkupi seluruh ibu kota negara.

Detail Peringatan Cuaca Hujan Petir

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika secara eksplisit memperkirakan bahwa intensitas hujan akan meningkat dari ringan menjadi petir pada kedua wilayah tersebut. Hujan ringan diprediksi mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada periode siang hari sebelum mencapai puncaknya di sore hari. Prakiraan ini menegaskan bahwa sebagian besar wilayah di DKI Jakarta berpotensi mengalami hujan ringan sepanjang hari. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi atmosfer yang terjadi secara cepat. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika juga mencatat bahwa hujan petir bukan satu-satunya fenomena yang perlu diantisipasi.

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Prediksi Cuaca Wilayah Lainnya

Selain dua wilayah yang mendapat peringatan tinggi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika juga memetakan kondisi di Jakarta Barat. Wilayah Jakarta Barat diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang pada sore hari, Minggu 24 November 2026. Kondisi ini menunjukkan variasi intensitas curah hujan yang tidak seragam di seluruh area metropolitan. Sementara itu, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprakirakan memiliki kondisi cuaca yang relatif serupa dengan pola hujan ringan. Kedua wilayah tersebut akan berawan tebal pada pagi hari sebelum mengalami hujan ringan mulai siang hingga malam. Jakarta Pusat juga mengalami perubahan cuaca menjadi berawan tebal pada siang hari sebelum kembali diguyur hujan ringan pada malam. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memastikan bahwa data ini valid untuk seluruh hari tersebut.

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Rincian Prakiraan Berdasarkan Zona

Rincian prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menunjukkan pola yang berbeda-beda. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sama-sama berawan tebal pada pagi, hujan ringan di siang, petir di sore, dan ringan di malam. Jakarta Barat mengalami berawan tebal di pagi, hujan ringan di siang, sedang di sore, dan ringan di malam. Jakarta Utara dan Jakarta Pusat mengalami hujan ringan dari siang hingga malam setelah berawan di pagi. Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan di pagi, berawan tebal di siang, dan ringan di malam. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memberikan gambaran lengkap ini untuk membantu perencanaan aktivitas masyarakat.

Pengaruh Suhu dan Dampak Harian

Suhu udara di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius sepanjang hari. Kondisi suhu ini relatif stabil namun disertai dengan potensi awan tebal dan curah hujan yang bervariasi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menekankan bahwa sebagian besar wilayah berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Hal ini berarti aktivitas luar ruangan perlu memperhatikan jam-jam kritis seperti sore hari di Jakarta Selatan. Peringatan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bertujuan untuk meminimalisir dampak terhadap transportasi dan aktivitas publik.