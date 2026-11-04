BMKG Peringatkan 12 Kabupaten Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi di Lima Wilayah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi hujan intensitas tinggi dan gelombang hingga empat meter di wilayah tertentu Indonesia pada November 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis prakiraan cuaca untuk hari Kamis tanggal 5 November 2026 yang menyoroti variasi signifikan dalam pola curah hujan di seluruh Nusantara. Badan tersebut mengidentifikasi dua puluh kota di Indonesia yang diprediksi hanya akan mengalami hujan ringan, namun memberikan peringatan khusus kepada dua belas kabupaten untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.

Wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian ekstra ini mencakup sejumlah kawasan strategis di luar Jawa, yaitu Kabupaten di Provinsi Bengkulu, bagian tertentu di Jawa Barat, wilayah Kepulauan Bangka Belitung, daerah Sulawesi Barat, serta beberapa lokasi di Provinsi Sumatera Utara. Prakirawan senior BMKG, Annisa, menjelaskan bahwa kondisi atmosfer saat ini sedang dipengaruhi oleh dinamika meteorologis yang kompleks.

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Dua Sirkulasi Siklonik Pengaruhi Pola Curah Hujan

Menurut analisis teknis dari BMKG, pembentukan pola cuaca ekstrem saat ini didorong oleh kehadiran dua sirkulasi siklonik aktif yang terdeteksi berada di dua lokasi geografis berbeda. Pertama, terdapat sirkulasi siklonik yang berkembang di Samudra Hindia sebelah barat Pulau Sumatera Barat. Kedua, sirkulasi siklonik lainnya terbentuk di kawasan Laut Natuna Utara dekat wilayah Sabah.

Kedua sistem tekanan rendah ini berperan penting dalam meningkatkan kelembapan dan menggerakkan massa udara yang memicu pertumbuhan awan hujan yang signifikan. Interaksi antara kedua sirkulasi siklonik ini dengan kondisi geografis lokal menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi atmosfer, sehingga meningkatkan probabilitas terjadinya konveksi kuat yang berujung pada hujan deras di wilayah yang terdampak.

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Peringatan Khusus Untuk Transportasi Udara dan Pesisir

Selain ancaman hujan di daratan, BMKG juga mengeluarkan imbauan penting terkait keselamatan transportasi udara akibat potensi terbentuknya awan cumulonimbus. Awan jenis ini dikenal dengan vertikalitasnya yang tinggi dan sering kali disertai dengan turbulensi serta kilat yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Pengguna transportasi udara di wilayah-wilayah yang terkena dampak perlu memperhatikan status penerbangan secara berkala.

Pihak maritim juga diimbau waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang diprakirakan dapat mencapai ketinggian hingga empat meter. Kondisi laut yang bergelora ini meningkatkan risiko bencana banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah pantai yang masuk dalam zona peringatan. Masyarakat yang tinggal di area rendah dekat pantai disarankan untuk memantau perkembangan ketinggian air laut secara ketat selama periode peringatan ini berlangsung.

Sebaran Cuaca Ekstrem di Berbagai Kota Besar

Di tengah prakiraan hujan ringan untuk dua puluh kota, sejumlah daerah lain mengalami kondisi cuaca yang lebih beragam dan tidak menentu. BMKG mencatat adanya fenomena hujan petir, pembentukan kabut tebal, serta kondisi udara yang kabur di beberapa kota besar. Kota-kota seperti Banda Aceh, Samarinda, dan Jayapura termasuk dalam daftar wilayah yang perlu siaga terhadap perubahan cuaca yang cepat ini.

Prakiraan cuaca ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kesiapsiagaan menghadapi potensi hujan lebat hingga sangat lebat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kehati-hatian dari setiap individu untuk mengurangi risiko kerusakan properti maupun gangguan aktivitas sehari-hari akibat fenomena cuaca ekstrem tersebut.