BMKG Peringatan Hujan Sore 10-11 November 2026 di DKI Jakarta

BMKG merilis prakiraan cuaca untuk 10-11 November 2026. DKI Jakarta diprediksi cerah berawan pagi hingga hujan ringan sore hari. Suhu 26-32 derajat Celsius.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Direktorat Meteorologi Publik telah menerbitkan informasi prakiraan cuaca terkini untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Prakiraan ini berlaku efektif pada hari Selasa, 10 November 2026. Masyarakat diminta memantau informasi ini sebagai acuan utama dalam merencanakan aktivitas harian sehari-hari. Informasi resmi tersebut diumumkan pada Senin, 9 November 2026, untuk memberikan kesiapsiagaan dini bagi seluruh warga.

Detail Prakiraan Cuaca Hari Ini

Kondisi cuaca di wilayah Jakarta Utara didominasi oleh suhu udara antara 26 hingga 30 derajat Celsius. Pada pagi hingga siang hari, kondisi langit cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan diperkirakan akan mengguyur wilayah ini pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah itu, suasana kembali berawan tebal pada malam hari dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 13 kilometer per jam.

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Wilayah Jakarta Barat mencatat suhu udara antara 26 hingga 32 derajat Celsius. Cuaca berawan tebal berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Potensi hujan ringan diperkirakan menyapa wilayah ini pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Kecepatan angin bertiup pada kisaran 2 hingga 8 kilometer per jam sepanjang hari tersebut.

Di Jakarta Pusat, suhu udara tercatat berkisar dari 26 hingga 32 derajat Celsius. Pagi hingga siang hari didominasi oleh kondisi berawan tebal. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pada sore hari pukul 16.00 WIB. Kecepatan angin rata-rata bertiup antara 1 hingga 8 kilometer per jam di wilayah pusat ibu kota.

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Jakarta Selatan memiliki rentang suhu udara antara 26 hingga 32 derajat Celsius. Wilayah ini diprakirakan berawan tebal dari pagi hingga siang. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pada pukul 16.00 WIB. Seusai hujan, cuaca kembali berawan pada malam hari dengan kecepatan angin berkisar 1 hingga 6 kilometer per jam.

Jakarta Timur mengalami suhu udara antara 25 hingga 32 derajat Celsius. Kondisi berawan tebal mendominasi pagi hingga siang. Hujan sedang diperkirakan turun pada sore hari pukul 16.00 WIB. Hujan ringan juga berpotensi terjadi pada malam hari pukul 19.00 WIB dengan kecepatan angin 2 hingga 7 kilometer per jam.

Kondisi Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu mencatat suhu udara antara 27 hingga 29 derajat Celsius dengan kelembapan udara rata-rata 28 derajat Celsius. Cuaca diprakirakan berawan tebal dari dini hari hingga pagi hari. Hujan ringan diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Sore hingga malam hari kembali berawan tebal dengan angin 4 hingga 12 kilometer per jam.

Prospek Cuaca Sepekan ke Depan

BMKG juga merilis tinjauan prospek cuaca sepekan untuk wilayah DKI Jakarta hingga Senin, 16 November 2026. Rabu, 11 November 2026, Jakarta Barat, Selatan, dan Timur berpotensi hujan ringan. Wilayah lainnya cenderung berawan tebal sepanjang hari tersebut.

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Kamis, 12 November 2026, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan didominasi kondisi berawan tebal. Jumat, 13 November 2026, potensi hujan ringan kembali merata di sebagian besar wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu. Masyarakat perlu menyiapkan diri menghadapi perubahan cuaca yang cepat.

Selama periode Sabtu hingga Minggu, 14 hingga 15 November 2026, kondisi berawan tebal mendominasi. Potensi udara kabur diwarnai wilayah Kepulauan Seribu pada hari Minggu. Kondisi ini dapat memengaruhi visibilitas transportasi laut dan udara.

Imbauan Keamanan Publik

Senin, 16 November 2026, sebagian besar wilayah Jakarta diprakirakan mengalami kondisi udara kabur dan berawan tebal. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk menyediakan jas hujan atau payung. Pemantauan pembaruan cuaca melalui portal resmi sangat disarankan untuk keamanan publik.