BMKG mengimbau 12 provinsi siaga dan puluhan wilayah waspada hujan lebat serta gelombang laut sedang akibat kondisi atmosfer tak stabil pada 26 November 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG resmi mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang mencakup wilayah seluas 12 provinsi di seluruh Indonesia pada hari Kamis, 26 November 2026. Prakirawan utama BMKG, Alya Sausan, menegaskan bahwa keadaan cuaca ekstrem ini tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga wilayah terpencil di Papua.

Wilayah Siaga Hujan Ekstrem Nasional

Daerah yang ditetapkan berstatus siaga oleh BMKG meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah. Status siaga ini menjadi indikator kritis bahwa masyarakat di wilayah-wilayah tersebut harus bersiaga penuh terhadap curah hujan deras yang dapat menimbulkan banjir atau tanah longsor dalam waktu dekat.

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Selain belasan wilayah berstatus siaga, BMKG juga menempatkan sejumlah kawasan lain dalam kategori waspada. Daerah-daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat mencakup sebagian besar wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, serta sebagian besar Papua.

Mekanisme Cuaca dan Fenomena Atmosfer

Penyebab utama dari kondisi cuaca tidak menentu ini adalah terbentuknya sirkulasi siklonik atau pusaran angin di sejumlah perairan strategis Indonesia. BMKG mencatat adanya gangguan atmosfer di perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Selat Sunda yang memicu terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin.

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Fenomena atmosferik ini turut menjadi faktor pemicu utama terjadinya awan cumulonimbus yang berpotensi melahirkan hujan lebat disertai petir. Pengguna transportasi udara dan penerbangan diminta untuk mewaspadai kondisi turbulensi dan visibilitas rendah akibat awan jenis ini yang tersebar di Samudra Hindia barat Sumatera, Sumatera bagian tengah hingga selatan, Banten, sebagian besar Kalimantan, dan sebagian besar Pulau Papua.

Dampak Sektor Transportasi dan Pesisir

Berbagai kota besar di Sumatera diprediksi akan mengalami hujan ringan mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun, masyarakat di Tanjung Pinang dan Palembang perlu ekstra hati-hati karena potensi hujan disertai petir yang lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya di Pulau Sumatera.

Di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hujan ringan mendominasi prakiraan cuaca BMKG untuk hari tersebut. Meskipun demikian, Kota Kupang berpotensi mengalami hujan petir, sedangkan wilayah Serang dan Mataram diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang yang perlu diwaspadai oleh para penduduknya.

Sementara itu, di Kalimantan dan sebagian besar wilayah Sulawesi, hujan ringan merupakan prakiraan dominan. Untuk kawasan Indonesia bagian timur, hujan sedang berpotensi terjadi di Nabire, sedangkan sebagian besar wilayah Papua lainnya hanya akan diguyur hujan ringan. Nelayan dan pengguna transportasi laut juga harus mewaspadai gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di Samudra Hindia barat Aceh hingga Lampung, selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur, Laut Natuna bagian utara, serta Pasifik utara Maluku hingga Papua.

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BMKG mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menyesuaikan aktivitas harian serta rencana perjalanan dengan kondisi real-time. Pencegahan dini dan kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak negatif dari cuaca ekstrem selama masa peralihan musim yang diprediksi akan berlangsung intensif pada periode tersebut.