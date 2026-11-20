BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga sangat lebat yang disertai kilat dan angin kencang pada periode 21 hingga 27 November 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Klimatologi Jawa Barat telah resmi menerbitkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang mengancam wilayah Jawa Barat selama periode 21 hingga 27 November 2026. Surat keputusan peringatan dini ini diterbitkan secara resmi pada tanggal 20 November 2026 sebagai langkah antisipasi utama untuk menghadapi dinamika atmosfer yang tidak stabil di sebagian besar wilayah Jawa Barat dalam jangka waktu satu minggu ke depan.

Pada bulan November tahun 2026 ini, sebagian besar wilayah di Jawa Barat telah terindikasi resmi memasuki masa musim hujan. Sementara itu, wilayah-wilayah yang berada di bagian utara Jawa Barat seperti kawasan pesisir utara atau biasa dikenal dengan sebutan Pantura saat ini masih berada dalam masa transisi atau peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan yang penuh dengan ketidakpastian kondisi udara.

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Dinamika Atmosfer Penyebab Hujan Lebat

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini yang mendalam dan komprehensif, para ahli di BMKG mendeteksi adanya peningkatan pertumbuhan awan hujan yang signifikan pada minggu depan. Peningkatan pertumbuhan awan ini dipicu oleh beberapa fenomena meteorologis kompleks, di antaranya adalah aktivitas gelombang atmosfer Madden-Julian Oscillation atau MJO pada skala regional yang diperkirakan aktif di wilayah Pulau Jawa dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan aktivitas konvektif yang lebih intens.

Kondisi atmosfer tersebut turut didukung oleh suhu muka laut yang relatif hangat di sekitar perairan Indonesia. Suhu air laut yang hangat ini berfungsi sebagai sumber suplai uap air yang sangat melimpah menuju Jawa Barat. Selain itu, tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi pada lapisan atmosfer bawah hingga atas serta kondisi labilitas atmosfer yang berada pada kategori labil sedang hingga kuat juga menjadi faktor utama yang memicu pembentukan awan konvektif berskala lokal.

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Prognosis Curah Hujan dan Imbauan Waspada

Berdasarkan analisis atmosfer yang rinci dan terukur tersebut, BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat memprakirakan adanya potensi curah hujan dengan Intensitas Sedang hingga Sangat Lebat. Prakiraan cuaca ini juga memperkirakan adanya risiko disertai kilat atau petir serta angin kencang yang berskala lokal namun memiliki durasi singkat. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Barat BMKG, Rakhmat Prasetia, mengimbau masyarakat untuk segera meningkatkan tingkat kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Beberapa wilayah di Jawa Barat diprakirakan akan mengalami peningkatan intensitas hujan yang cukup signifikan dalam beberapa hari mendatang. Masyarakat diimbau untuk mengambil langkah-langkah antisipatif agar aktivitas harian mereka tetap berjalan dengan aman dan lancar. BMKG Jawa Barat juga mengingatkan seluruh warga agar tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang atau longsor.

Verifikasi Informasi Cuaca Resmi

BMKG Jawa Barat secara tegas mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca atau prakiraan cuaca dari sumber yang tidak resmi dan tidak terverifikasi. Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan cuaca terkini secara berkala melalui kanal resmi BMKG Jawa Barat yang tersedia di akun media sosial @infobmkg dan @bmkg_jawabarat untuk mendapatkan data cuaca yang akurat dan dapat dipercaya.