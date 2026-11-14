BMKG Peringatan Hujan Lebat 300mm di 6 Provinsi Kritis Akhir 2026

BMKG memprediksi curah hujan ekstrem di atas 300 milimeter untuk periode Desember 2026 hingga Mei 2027, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, hingga Papua.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG resmi mengungkap prediksi intensitas curah hujan tinggi untuk seluruh wilayah Indonesia pada periode akhir tahun 2026 hingga pertengahan tahun 2027. Lembaga pemantau cuaca nasional tersebut menerbitkan peta Prediksi Peluang Curah Hujan Tinggi Bulanan 2026/2027 dalam pembaruan data iklim dasarian pertama November 2026. Dokumen teknis ini mengidentifikasi sejumlah daerah yang memiliki probabilitas tinggi mengalami hujan bulanan melebihi ambang batas tiga ratus milimeter.

Mekanisme Prediksi Cuaca Ekstrem Nasional

Peta yang dirilis oleh BMKG tersebut memetakan sebaran peluang terjadinya curah hujan lebih dari tiga ratus milimeter per bulan di berbagai provinsi dan wilayah administratif di seluruh nusantara. Analisis ini mencakup rentang waktu selama enam bulan berturut-turut, dimulai dari bulan Desember dua ribu dua puluh enam, Januari, Februari, Maret, April, hingga Mei dua ribu dua puluh tujuh. Metode pemetaan ini menjadi acuan utama bagi para pejabat daerah dan instansi penanggulangan bencana dalam menyusun strategi mitigasi dini sebelum puncak musim hujan terjadi di setiap zona geografis.

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Analisis Sebaran Curah Hujan Wilayah Sumatera

Untuk periode awal atau bulan Desember dua ribu dua puluh enam dan Januari dua ribu dua puluh tujuh, BMKG memprediksi adanya peluang curah hujan lebih dari tiga ratus milimeter per bulan di sejumlah wilayah Sumatera. Daftar wilayah berisiko tinggi tersebut meliputi sebagian Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Selain itu, peluang serupa juga terpetakan di sebagian besar Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, serta sebagian Lampung. Data ini menunjukkan bahwa pesisir barat dan tengah Sumatera menjadi fokus utama perhatian dalam fase awal musim hujan tahun depan.

Status Cuaca di Pulau Jawa dan Bali

Di Pulau Jawa, wilayah yang masuk dalam kategori prediksi curah hujan tinggi antara lain sebagian besar Banten, sebagian DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara itu, di kawasan Bali dan Nusa Tenggara, peluang hujan ekstrem tersebut terdapat di sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. BMKG juga mencatat sejumlah wilayah di Kalimantan, yakni sebagian besar Kalimantan Barat serta sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Di Sulawesi, wilayah yang disebut meliputi sebagian besar Sulawesi Barat dan sebagian Sulawesi Selatan. Adapun di kawasan Papua, peluang curah hujan tinggi dipetakan di sebagian Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

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Perpanjangan Prediksi pada Februari dan Maret 2027

Pada bulan Februari dan Maret dua ribu dua puluh tujuh, cakupan wilayah yang berpeluang mengalami curah hujan lebih dari tiga ratus milimeter per bulan masih tersebar di sejumlah kawasan Indonesia. Di Sumatera, BMKG menyebut sebagian kecil Aceh dan Sumatera Barat, sebagian Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, serta Lampung. Untuk wilayah Jawa, prediksi mencakup sebagian Banten, DKI Jakarta, sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta sebagian Jawa Timur. Peluang serupa juga terdapat di sebagian besar Bali, sebagian NTB, dan NTT. Di Kalimantan, wilayah yang masuk dalam prediksi meliputi sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta sebagian kecil Kalimantan Selatan.

Dampak Nyata bagi Tata Kelola Bencana

Informasi teknis dari BMKG ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur drainase dan sistem peringatan dini banjir di wilayah-wilayah yang telah teridentifikasi. Dengan mengetahui jadwal spesifik kapan hujan ekstrem diprediksi terjadi, instansi terkait dapat mengaktifkan protokol tanggap darurat lebih awal. Hal ini sangat krusial mengingat dampak ekonomi dan sosial dari bencana hidrometeorologi dapat berlangsung jauh lebih lama jika tidak ditangani dengan persiapan yang matang dan berbasis data ilmiah yang akurat dari sumber resmi.