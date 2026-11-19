BMKG merilis peringatan gelombang tinggi di perairan barat Sumatera akibat Bibit Siklon 96S, sementara Siklon Tropis Akvan dinyatakan tidak berdampak pada cuaca Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) resmi mengumumkan pembaruan status dua sistem tekanan rendah yang sedang aktif di sekitar perairan Indonesia pada Kamis, 19 November 2026 pukul 19.00 WIB. Melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, lembaga cuaca tersebut mengidentifikasi dua fenomena atmosfer yang berbeda tingkat bahayanya bagi masyarakat dan sektor maritim dalam negeri.

Kedua sistem tersebut meliputi Siklon Tropis Akvan yang berada di Teluk Benggala serta Bibit Siklon Tropis 96S yang terletak di Samudra Hindia sebelah barat daya Pulau Sumatera. Analisis dampak tidak langsung yang dirilis BMKG mencakup periode 24 jam ke depan hingga Jumat, 20 November 2026 pukul 19.00 WIB, yang memberikan gambaran jelas mengenai potensi risiko cuaca ekstrem bagi wilayah nusantara.

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Siklon Tropis Akvan Tidak Pengaruhi Cuaca Indonesia

Siklon Tropis Akvan dipastikan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi cuaca maupun stabilitas perairan di seluruh wilayah Indonesia dalam periode pemantauan 24 jam ke depan. Sistem tekanan rendah ini bermula dari Bibit Siklon Tropis 92B dan mencapai kategori intensitas siklon tropis pada 17 November 2026 pukul 01.00 WIB. Saat ini, pusat sistem tersebut berada di Teluk Benggala dengan posisi yang jauh dari zona pengaruh langsung Indonesia.

Dalam proyeksi pergerakan atmosfer untuk 24 jam ke depan, kecepatan angin maksimum Siklon Tropis Akvan diperkirakan akan mengalami penurunan secara bertahap. Intensitas sistem ini juga diprakirakan akan menurun dari kategori siklon tropis menjadi Tropical Low. Pergerakan fisik sistem cuaca ini menuju arah utara akan menjauhi wilayah Indonesia, sehingga risiko badai atau gangguan cuaca ekstrem dari Akvan dapat dieliminasi sepenuhnya bagi negara kita.

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Bibit Siklon Tropis 96S Picu Peringatan Gelombang Tinggi

Bibit Siklon Tropis 96S memicu peningkatan signifikan terhadap tinggi gelombang laut di perairan barat Pulau Sumatera, yang menjadi fokus utama peringatan BMKG saat ini. Meskipun sistem ini sudah berada di luar wilayah tanggung jawab resmi Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta karena posisinya di Samudra Hindia barat daya Sumatera, BMKG tetap memonitor perkembangannya secara ketat.

BMKG memprediksi Bibit Siklon Tropis 96S memiliki peluang sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis yang lebih kuat. Dalam periode 24 jam ke depan, sistem tersebut diprakirakan bergerak menuju arah tenggara. Aktivitas tidak langsung dari pergerakan sistem atmosfer ini menjadi pemicu utama potensi gelombang laut tinggi yang membahayakan aktivitas pelayaran di kawasan terkait.

Dampak Konkret Gelombang Moderate Sea dan Imbauan Keamanan

Kondisi gelombang laut kategori sedang atau Moderate Sea dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter diprediksi akan terjadi di beberapa wilayah perairan strategis. Peringatan dini cuaca BMKG Jabodetabek untuk periode 20-21 November 2026 juga mengonfirmasi bahwa Kota Bogor tetap bertahan di status Siaga, mencerminkan ketelitian lembaga dalam memetakan risiko bencana hidrometeorologi.

Masyarakat serta pelaku aktivitas pelayaran diimbau untuk tetap mewaspadai potensi peningkatan tinggi gelombang yang membahayakan keselamatan kapal dan perahu. Risiko ini mencakup kawasan Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung dan berlaku hingga Jumat, 20 November 2026 pukul 19.00 WIB. Pelaku usaha maritime disarankan melakukan pengecekan kondisi laut secara berkala sebelum melaut.

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Akses Informasi Resmi dan Monitoring Siklon Terkini

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkini mengenai status siklon tropis dan peringatan dini cuaca, BMKG menyediakan berbagai kanal komunikasi resmi yang dapat diakses kapan saja. Informasi pemantauan siklon tropis dan peringatan dini cuaca terkini dapat diakses melalui situs resmi https://tropicalcyclone.bmkg.go.id serta laman utama www.bmkg.go.id.

Selain melalui website, publik juga dapat mengikuti pembaruan real-time melalui akun media sosial resmi @InfoBMKG. Kanal-kanal ini确保了 bahwa seluruh pihak, dari nelayan hingga perusahaan pelayaran besar, dapat mengakses data akurat mengenai posisi Bibit Siklon Tropis 96S dan Siklon Tropis Akvan untuk menjaga keselamatan dan efisiensi operasional.