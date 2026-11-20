BMKG Pekanbaru mengimbau warga Riau waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada 20 November sore hingga dini hari.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca buruk yang diprediksi akan melanda kawasan tersebut pada Jumat (20/11). Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tersebut diperkirakan akan disertai dengan fenomena alam berbahaya berupa petir dan angin kencang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Mekanisme Prediksi Cuaca Ekstrem

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Elisa JS Kedang menjelaskan secara rinci bahwa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat perlu diwaspadai karena dapat disertai petir dan angin kencang. Imbauan resmi dari BMKG menyebutkan bahwa hujan lebat ini diprakirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau pada periode sore atau malam serta dini hari.

Also read BMKG Peringatan Cuaca Ekstrem November Desember 2026 Dua Puluh Wilayah Terancam Hujan Lebat

Elisa JS Kedang menegaskan bahwa kondisi meteorologis ini memerlukan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat di kawasan Riau. Ancaman cuaca ekstrem ini bukan sekadar hujan biasa, melainkan fenomena yang membawa risiko terhadap keselamatan jiwa dan properti jika tidak ditangani dengan kewaspadaan yang memadai.

Sebaran Wilayah Terdampak Hujan

Pada pagi hari, potensi hujan ringan hingga sedang diprediksi akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sebaran ini menandai awal dari dinamika cuaca yang akan semakin kompleks seiring berjalannya waktu dalam hari yang sama.

Advertisement

Sementara itu, pada periode siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan akan meluas ke wilayah Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Perluasan area dampak hujan ini menunjukkan pergeseran pola sistem cuaca yang mempengaruhi lebih banyak kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Memasuki malam hingga dini hari, hujan diperkirakan akan terjadi di hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Puncak dari peringatan cuaca buruk ini terjadi pada malam hari ketika intensitas dan sebaran hujan mencapai titik maksimum di seluruh provinsi, mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah atau menghindari perjalanan yang tidak mendesak.

Dampak Sosial dan Langkah Preventif

Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Langkah preventif seperti memeriksa prakiraan cuaca secara berkala dan menghindari lokasi-lokasi rawan longsor atau banjir bandang sangat disarankan oleh pihak BMKG Pekanbaru.

Peringatan dini ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi masyarakat dan instansi terkait untuk bersiap menghadapi dampak yang mungkin timbul dari hujan lebat dan angin kencang. Kesiapsiagaan dini dapat meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi yang sering kali terjadi akibat curah hujan tinggi dalam waktu singkat.