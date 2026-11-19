BMKG memperingatkan potensi hujan ekstrem di dua puluh wilayah Indonesia pada November hingga Desember 2026 akibat dinamika atmosfer dan sistem tekanan rendah yang aktif.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG resmi mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi cuaca ekstrem yang melanda dua puluh wilayah di Indonesia pada periode November hingga Desember 2026. Peringatan khusus ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika atmosfer yang sedang berkembang pesat di berbagai kawasan nusantara. Peningkatan risiko bencana hidrometeorologi ini dipicu oleh beberapa faktor meteorologis kompleks yang saling berinteraksi.

Analisis Dinamika Atmosfer Pemicu Hujan Ekstrem

Andri Ramdhani, yang menjabat sebagai Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG, menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi atmosfer saat ini berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan secara signifikan. Kondisi cuaca buruk ini dipengaruhi oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang atmosfer ekuatorial, serta pola konvergensi yang merupakan pertemuan massa udara di berbagai lapisan atmosfer. Selain faktor-faktor global tersebut, keberadaan sistem tekanan rendah dan sirkulasi siklonik yang terletak di sekitar wilayah Indonesia turut memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca harian.

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Penguatan Monsun Asia yang mulai memasuki kawasan Indonesia juga menjadi salah satu pendorong utama peningkatan pasokan massa udara lembap. Kondisi kelembapan tinggi ini sangat mendukung pertumbuhan awan hujan yang lebih besar dan lebih persisten. BMKG juga memantau aktivitas MJO yang berada pada fase tiga di Samudra Hindia. Secara bersamaan, gelombang atmosfer terpantau mendukung peningkatan aktivitas konvektif di sebagian besar Pulau Sumatra, sebagian Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Interaksi antara kelembapan udara, kondisi atmosfer yang labil, serta konvergensi angin menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan awan konvektif secara intensif.

Dua Puluh Wilayah Berpotensi Terkena Dampak Cuaca Buruk

BMKG telah menyusun daftar rinci mengenai dua puluh wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat selama periode peringatan ini. Wilayah-wilayah di Pulau Sumatra yang masuk dalam kategori berisiko tinggi meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Daerah-daerah ini memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir bandang dan tanah longsor jika curah hujan mencapai titik jenuh dalam waktu singkat.

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Sementara itu, di Pulau Jawa dan sekitarnya, wilayah yang harus meningkatkan kewaspadaan mencakup Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Selain itu, wilayah Kalimantan Barat serta kawasan Papua yang meliputi Papua Tengah dan Papua Pegunungan juga masuk dalam daftar peringatan ini. Pemetaan wilayah ini dilakukan berdasarkan analisis model numerik dan pengamatan satelit yang menunjukkan akumulasi uap air yang tinggi di atas kawasan tersebut. Masyarakat di daerah-daerah ini diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan gangguan aktivitas sehari-hari.

Pengaruh Siklon Tropis dan Fenomena El Nino

BMKG juga memantau dua sistem cuaca skala besar yang sedang aktif, yakni Siklon Tropis AKVAN yang berada di Teluk Benggala dan Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Sumatra. Meski kedua sistem tersebut diprakirakan bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia, Bibit Siklon Tropis 96S masih berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Sumatra. Peningkatan aktivitas awan ini terutama terasa di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di mana kelembapan udara dari siklon tersebut mulai berinteraksi dengan massa udara lokal.

Di sisi lain, fenomena El Nino yang masih aktif cenderung menekan aktivitas konveksi dan mengurangi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia secara umum. Namun, fenomena skala global tersebut tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya hujan lebat maupun cuaca ekstrem secara lokal. Faktor lokal seperti topografi masih tetap menjadi pemicu utama pembentukan awan hujan. Interaksi antara kelembapan udara dan kondisi atmosfer yang labil tetap dapat memicu pertumbuhan awan konvektif secara intensif di area-area tertentu yang sangat bergantung pada geografi setempat.

Imbauan Kewaspadaan dan Karakteristik Hujan Lokal

Andri Ramdhani menekankan bahwa potensi hujan lebat tidak selalu terjadi secara merata di seluruh wilayah. Bahkan, wilayah yang telah memasuki musim hujan dapat mengalami variasi intensitas dan distribusi hujan yang cukup signifikan. Waktu kejadian dan durasi hujan juga bisa berbeda di setiap daerah tergantung pada dinamika mikro lokal. Hujan berintensitas tinggi dapat berlangsung singkat, tetapi bisa pula bertahan selama beberapa jam di area yang lebih luas.

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Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan prakiraan cuaca dan peringatan dini secara rutin. Kewaspadaan sangat diperlukan terutama ketika terdapat indikasi peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah tempat tinggal. Masyarakat disarankan untuk selalu memperbarui diri dengan informasi resmi dari BMKG melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Kesiapsiagaan dini merupakan kunci utama untuk meminimalisir dampak buruk dari bencana hidrometeorologi yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun 2026.