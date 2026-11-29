BMKG memantau Bibit Siklon Tropis 90S di perairan Bengkulu yang berpotensi memicu hujan lebat dan gelombang tinggi di Sumatera hingga Banten hingga 30 November 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG resmi memantau kehadiran Bibit Siklon Tropis 90S yang berada di Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Bengkulu pada Minggu, 29 November 2026. Prakirawan Cuaca BMKG, Miftah Ali, mengonfirmasi bahwa sistem cuaca tersebut sedang dalam tahap pergerakan yang akan memengaruhi dinamika cuaca di wilayah Indonesia bagian barat dalam beberapa hari ke depan.

Posisi dan Arah Pergerakan Bibit Siklon 90S

Menurut data yang dirilis oleh Miftah Ali, Bibit Siklon Tropis 90S terpantau berada di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu. Sistem cuaca ini bergerak secara konsisten menuju arah barat daya hingga barat. Pergerakan tersebut menjadi katalis utama yang memicu terbentuknya daerah pertemuan angin serta perlambatan angin di berbagai wilayah perairan strategis di sekitarnya.

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Ketidakstabilan atmosfer akibat pergerakan bibit siklon ini menciptakan kondisi meteorologis yang signifikan. Miftah Ali menjelaskan bahwa sistem tersebut secara langsung memengaruhi pola angin di sekitar Samudra Hindia bagian barat Sumatera. Selain itu, dampak atmosferik juga terasa di pesisir barat Sumatera Barat hingga ke wilayah Lampung.

Waspada Hujan Sedang Hingga Lebat di Sumatera dan Banten

Dampak tidak langsung dari kehadiran Bibit Siklon Tropis 90S diproyeksikan akan berlangsung hingga Senin, 30 November 2026, pukul 07.00 WIB. BMKG memperingatkan adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang akan menyapu sebagian besar wilayah Sumatera. Wilayah Banten juga masuk dalam kategori area yang berpotensi menerima curah hujan tinggi dalam periode tersebut.

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Peringatan dini ini dikeluarkan berdasarkan analisis pergerakan sistem cuaca yang cukup intens. Potensi hujan lebat tersebut merupakan konsekuensi langsung dari gangguan atmosfer yang disebabkan oleh bibit siklon di Samudra Hindia. Masyarakat di wilayah-wilayah yang disebutkan diharapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca yang drastis.

Peringatan Dini Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia

Selain ancaman hujan, Bibit Siklon Tropis 90S juga berpotensi memperburuk kondisi perairan Indonesia dengan meningkatkan tinggi gelombang laut secara signifikan. BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang besar terjadi di sejumlah titik perairan yang rentan terhadap pengaruh sistem cuaca tersebut.

Wilayah perairan yang perlu diwaspadai meliputi Perairan Bengkulu dan Perairan Barat Lampung. Selain itu, wilayah Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung juga masuk dalam zona risiko gelombang tinggi. Peringatan ini juga mencakup Selat Sunda bagian selatan yang sering dilintasi oleh kapal-kapal feri dan kapal niaga.

Imbauan Resmi BMKG untuk Masyarakat dan Pelaut

BMKG mengimbau seluruh masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di wilayah perairan tersebut, untuk terus memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kondisi gelombang laut secara berkala. Informasi resmi dapat diakses melalui kanal komunikasi resmi BMKG agar tidak ketinggalan update kondisi terkini.

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Kewaspadaan ini sangat penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan maritim dan bencana hidrometeorologi. Dengan memantau updates dari Miftah Ali dan sumber resmi BMKG, publik dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat terhadap dampak Bibit Siklon Tropis 90S yang masih terpantau aktif hingga awal November 2026.