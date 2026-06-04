BMKG: Musim Kemarau Meluas ke 28,6 Persen Wilayah Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan musim kemarau telah meluas covering 28,6 persen zona musim, dominan di selatan. Dipengaruhi Monsun Australia, suhu maksimum di beberapa daerah melebihi 35 Derajat Celsius. BMKG menegaskan hujan masih terjadi di wilayah utara karena dinamika atmosfer seperti Gelombang Rossby, Kelvin, anomali OLR negatif, dan sirkulasi siklonik di Teluk Cendrawasih. Masyarakat diimbau waspada karena perubahan cuaca dinamis.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa perkembangan musim kemarau di Indonesia terus meluas. Berdasarkan analisis terkini di laman bmkg.go.id, sebanyak 28,6 persen wilayah zona musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim kemarau , dengan dominasi wilayah berada di bagian selatan Indonesia.

Pihak BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh aktifnya Monsun Australia yang membawa massa udara kering ke sebagian wilayah Indonesia. Dampaknya, pembentukan awan berkurang terutama pada pagi hingga siang hari sehingga penyinaran matahari ke permukaan bumi menjadi lebih optimal dan menyebabkan peningkatan suhu udara di sejumlah daerah. Pada periode 1-3 Juni 2026, suhu maksimum lebih dari 35,0 derajat Celsius tercatat di sejumlah wilayah, yakni Sumatra Utara, Riau, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa musim kemarau tidak berarti hujan akan hilang sepenuhnya. Hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat masih terjadi di beberapa wilayah, terutama di Indonesia bagian utara. Selain itu BMKG menyebut hujan signifikan tersebut dipicu oleh sejumlah dinamika atmosfer yang masih aktif dan mendukung pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah Indonesia. Secara spasial, aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial dan Gelombang Kelvin terpantau aktif di sebagian wilayah Pulau Sumatra, Pulau Jawa, serta Kalimantan bagian barat dan selatan.

Kedua fenomena ini berperan dalam meningkatkan potensi pembentukan awan hujan. Selain itu, pada periode yang sama terdeteksi anomali Outgoing Longwave Radiation (OLR) bernilai negatif di wilayah barat Indonesia. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi tutupan awan konvektif yang cukup signifikan. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah keberadaan sirkulasi siklonik di Teluk Cendrawasih dan wilayah utara Papua.

Sistem ini memengaruhi pola aliran massa udara di sekitarnya sehingga meningkatkan peluang pertumbuhan awan hujan dan terjadinya hujan di wilayah sekitarnya. Dengan masih aktifnya berbagai dinamika atmosfer tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi meskipun sebagian wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca dapat berubah secara dinamis, terutama di daerah yang masih mendapat pengaruh sistem atmosfer skala regional maupun lokal.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengikuti peringatan dan informasi terkini dari BMKG serta mengambil tindakan防止 untuk meng accommodate kondisi cuaca yang sering berubah





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