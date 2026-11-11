BMKG Menerbitkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Indonesia

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem yang meliputi hujan lebat, ancaman awan cumulonimbus bagi penerbangan, hingga potensi banjir rob di berbagai wilayah di Indonesia. BMKG mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan.

Dalam beberapa hari terakhir, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) telah menerbitkan peringatan dini cuaca ekstrem yang meliputi berbagai wilayah di Indonesia. Peringatan dini tersebut terkait dengan hujan lebat, ancaman awan cumulonimbus bagi penerbangan, hingga potensi banjir rob di berbagai kawasan.

Pengaruh Pola Perputaran Angin

Menurut prakirawan BMKG, Puji Sibuea, pola perputaran angin di Samudra Hindia dan Laut Natuna telah memicu kondisi cuaca ekstrem ini. Pola tersebut terbentuk di sebelah barat Aceh dan Sumatera Barat, serta di Laut Natuna. Pertemuan dan perlambatan massa udara ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah tersebut.

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Dampak di Berbagai Wilayah

BMKG telah menetapkan status siaga terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi. Selain itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga perlu diwaspadai di wilayah yang berstatus waspada, seperti Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Kewaspadaan Masyarakat

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem ini. Warga diharapkan untuk siap menghadapi kemungkinan hujan lebat, ancaman awan cumulonimbus bagi penerbangan, hingga potensi banjir rob. Pengguna transportasi udara juga dianjurkan untuk mewaspadai kemunculan awan cumulonimbus yang berpotensi mengganggu penerbangan.

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Pencegahan dan Pencepatan

BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob yang dapat mengancam kawasan pesisir Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, hingga Maluku. Selain itu, masyarakat pesisir juga diminta bersiaga menghadapi potensi gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter di Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia selatan Jawa Timur.

BMKG berharap bahwa peringatan dini cuaca ekstrem ini dapat membantu masyarakat untuk siap menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, warga diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan siap menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem.