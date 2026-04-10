BMKG: Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah pada Sabtu

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jakarta pada hari Sabtu akan didominasi hujan ringan di sebagian besar wilayah, dengan potensi hujan sedang di Jakarta Selatan. Informasi lengkap mengenai suhu, kelembapan, dan kecepatan angin juga disertakan.

Ilustrasi - Hujan membasahi jalan tol di kawasan Jakarta Selatan pada siang hari. ANTARA/Ilham Kausar Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) memprakirakan cuaca pada hari Sabtu di hampir sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi hujan ringan pada pagi dan siang hari. Prakiraan cuaca ini mencakup informasi penting bagi warga Jakarta dalam merencanakan aktivitas mereka. Pada Sabtu pagi, hampir seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan mengalami hujan ringan .

Bahkan, wilayah Jakarta Selatan diprediksi akan diguyur hujan sedang, sementara Kepulauan Seribu diprediksi akan berawan. Suhu rata-rata diperkirakan berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara rata-rata antara 71 hingga 82 persen. Kecepatan angin pada pagi hari diperkirakan berkisar antara 1,2 hingga 2,4 kilometer per jam. Kondisi cuaca ini memerlukan perhatian khusus bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama bagi mereka yang menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi. Persiapan seperti membawa payung atau jas hujan sangat disarankan untuk menghindari gangguan akibat hujan. Selain itu, informasi mengenai kecepatan angin juga penting bagi pengendara sepeda motor dan pengguna transportasi laut di wilayah Kepulauan Seribu.\Memasuki siang hari, potensi hujan ringan masih akan terjadi di sebagian besar wilayah Jakarta. Namun, Kepulauan Seribu diperkirakan akan berawan. Suhu rata-rata pada siang hari diperkirakan berada di antara 28 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara rata-rata antara 76 hingga 81 persen. Kecepatan angin pada siang hari diperkirakan akan meningkat, berkisar antara 3,8 hingga 11,4 kilometer per jam. Perubahan kecepatan angin ini perlu diperhatikan, terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan atau memiliki aktivitas yang sensitif terhadap perubahan cuaca. BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan memberikan informasi terbaru secara berkala. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Aktivitas di luar ruangan, seperti kegiatan olahraga, perjalanan wisata, atau aktivitas konstruksi, perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca yang diperkirakan.\Selanjutnya, pada sore hari, wilayah Jakarta diperkirakan akan berawan. Suhu rata-rata diperkirakan mencapai 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 82 persen. Kecepatan angin pada sore hari diperkirakan berkisar antara 4,1 hingga 7,6 kilometer per jam. Pada malam hari, kondisi cuaca di Jakarta diperkirakan masih akan berawan. Suhu rata-rata diperkirakan berada di antara 26 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 79 hingga 89 persen. Kecepatan angin pada malam hari diperkirakan berkisar antara 1,4 hingga 8,9 kilometer per jam. Sementara itu, pada Minggu (12/4) dini hari, wilayah Jakarta diprakirakan akan cerah, kecuali Kepulauan Seribu yang diperkirakan akan berawan. Suhu rata-rata pada dini hari diperkirakan berada di antara 25 hingga 27 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 84 hingga 96 persen. Kecepatan angin pada dini hari diperkirakan berkisar antara 3,1 hingga 12,1 kilometer per jam. Informasi cuaca ini penting untuk perencanaan kegiatan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan.





