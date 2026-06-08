BMKG Issues Tsunami Warning for Six Provinces after Strong Earthquake

The Indonesian Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) has issued a tsunami warning for six provinces after a strong earthquake with a Magnitude of 7.7 occurred on Monday morning. The warning covers areas such as Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, and Kalimantan Timur.

BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk enam provinsi setelah terjadi gempa kuat dengan Magnitudo 7,7 yang mengguncang pada pagi hari Senin. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia menyusul gempa bumi tektonik berkekuatan besar dengan Magnitudo 7,7 yang mengguncang pada Senin pagi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk beberapa wilayah di Indonesia setelah terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 Magnitudo pada Senin pagi. Pusat gempa dilaporkan berada pada koordinat 5,69 Lintang Utara (LU) dan 125,05 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 105 kilometer, berdasarkan data resmi dari BMKG yang mencatat kejadian tersebut berlangsung pada pukul 06.37 WIB.

Menyusul gempa yang cukup besar ini, BMKG segera menetapkan status peringatan dini tsunami untuk beberapa daerah di enam provinsi, termasuk Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat guncangan yang terjadi, namun masyarakat di wilayah pesisir yang terdaftar dalam peringatan diminta untuk tetap tenang dan waspada serta mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah setempat.

BMKG juga telah merilis hasil pemodelan terkait wilayah yang berpotensi terkena dampak tsunami serta estimasi waktu kedatangan gelombang. Untuk wilayah yang berstatus Siaga, gelombang pertama diprediksi tiba di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada pukul 06.51 WIB, diikuti oleh Kota Manado pada pukul 07.12 WIB dan Minahasa Utara Bagian Utara pada waktu yang sama, serta Minahasa Bagian Utara pada pukul 07.14 WIB. Gelombang diperkirakan mencapai Kepulauan Minahasa pada pukul 07.16 WIB dan seterusnya.

Wilayah lain yang juga akan terdampak termasuk Minahasa Selatan Bagian Utara pada pukul 07.17 WIB, Bolaang Mongondow Bagian Utara pada pukul 07.22 WIB, Gorontalo Bagian Utara pada pukul 07.26 WIB, dan kawasan Buol di Sulawesi Tengah pada pukul 07.27 WIB. Selain itu, Toli-Toli di Sulawesi Tengah juga diperkirakan akan terdampak pada pukul 07.29 WIB. Wilayah Minahasa Utara Bagian Selatan dan Minahasa Bagian Selatan diprediksi akan menerima gelombang pada pukul 07.33 WIB dan 07.34 WIB berturut-turut.

Untuk daerah yang berada dalam kategori status Waspada, estimasi waktu kedatangan gelombang diawali di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada pukul 06.58 WIB, diikuti oleh Kota Bitung pada pukul 07.19 WIB, dan kawasan Halmahera di Maluku Utara pada pukul 07.29 WIB. Masyarakat di daerah-daerah ini diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi dari BMKG serta pihak berwenang lainnya. Gelombang ancaman selanjutnya diperkirakan akan menargetkan beberapa daerah di Indonesia.

Ancaman gelombang selanjutnya diprediksi menyasar Donggala Bagian Utara di Sulawesi Tengah pada pukul 07.42 WIB, Minahasa Selatan Bagian Selatan pada pukul 07.42 WIB, Kota Ternate pada pukul 07.43 WIB, Kutai Timur di Kalimantan Timur pada pukul 07.44 WIB, Kota Tidore pada pukul 07.46 WIB, Bulungan pada pukul 08.05 WIB, hingga terjauh di Nunukan, Kalimantan Timur, pada pukul 08.14 WIB. Oleh karena itu, masyarakat di daerah tersebut diharapkan tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan yang terjadi.

Terkait klasifikasi status tersebut, BMKG memberikan arahan tegas kepada otoritas daerah. Pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang berada dalam status Awas diminta untuk segera mengarahkan masyarakat melakukan evakuasi secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan warga dari potensi bahaya yang mengancam. Di sisi lain, bagi wilayah yang berada pada status Siaga, pemerintah daerah diharapkan untuk segera mengambil langkah-langkah evakuasi.

Bagi wilayah yang berada pada status Waspada diimbau untuk menjauh dari kawasan pantai dan tepian sungai untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BMKG Indonesia Earthquake Tsunami Warning Provinces Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Maluku Utara Kalimantan Timur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gempa magnitudo 5,7 guncang Tutuyan Sulawesi UtaraBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang daerah Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ...

Read more »

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Berharap Misi Dagang Sulawesi Utara Jawa Timur Bawa Dampak PositifWakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J Mailangkay, berharap Misi Dagang Sulawesi Utara Jawa Timur yang baru digelar dapat membawa dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan iklim investasi daerah.

Read more »

Gempa M 7,7 Guncang Laut Sulawesi, BMKG Keluarkan Peringatan Dini TsunamiGempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Sulawesi pada Senin (8/6/2026) pagi.Menyusul guncangan dahsyat tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi,

Read more »

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Usai Gempa M7,7 di Laut SulawesiBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa kuat magnitude 7,7 mengguncang Laut Sulawesi pada 8 Juni 2026. Tiga provinsi Sulawesi (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah) serta Kalimantan Timur dan Maluku Utara masuk zona peringatan. Pemerintah daerah diminta melakukan pengamanan dan evakuasi, terutama di wilayah pesisir dan Kepulauan Sangihe, agar masyarakat segera menjauhi pantai dan bergerak ke tempat lebih tinggi.

Read more »