BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat di Berbagai Wilayah Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat akan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap waspada karena kondisi atmosfer masih mendukung pertumbuhan awan hujan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengingatkan masyarakat akan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (20/6/2026) hingga Kamis (25/6/2026).

Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan lebat hingga sangat lebat pada periode 20-21 Juni. Sementara Papua Pegunungan diprakirakan mengalami kondisi serupa pada 22-25 Juni. BMKG juga memperingatkan potensi angin kencang di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku hingga Minggu (21/6/2026). Potensi angin kencang diperkirakan masih berlanjut di Nusa Tenggara Timur dan Maluku pada 22-25 Juni.

Masyarakat diminta tetap waspada karena kondisi atmosfer masih mendukung pertumbuhan awan hujan meskipun wilayah yang memasuki musim kemarau semakin meluas. Berdasarkan analisis dasarian I Juni 2026, BMKG mencatat wilayah yang mengalami musim kemarau semakin meluas, meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Bali, sebagian besar Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Maluku, dan sebagian Papua Selatan. Meski demikian, hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di beberapa daerah.

Pada periode 15-18 Juni, curah hujan mencapai 165 milimeter per hari di Kalimantan Barat, 113 mm per hari di Sumatera Utara, 96 mm per hari di Aceh, 94 mm per hari di Sumatera Barat, 74 mm per hari di Jambi, serta 62 mm per hari di Kepulauan Riau. BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga kecukupan cairan tubuh, menghemat penggunaan air selama musim kemarau, serta menggunakan pelindung seperti topi, payung, atau tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan





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BMKG Hujan Lebat Angin Kencang Musim Kemarau Kewaspadaan

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