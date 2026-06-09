BMKG Ingatkan Pelayaran Nasional Waspada Potensi Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan gelombang tinggi mencapai empat meter di beberapa wilayah perairan Indonesia dari 10 hingga 13 Juni 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan gelombang tinggi mencapai empat meter di beberapa wilayah perairan Indonesia dari 10 hingga 13 Juni 2026. Fenomena ini diperkirakan berlangsung dari tanggal 10 hingga 13 Juni 2026.

Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, terutama bagi mereka yang beraktivitas di laut. Oleh karena itu, BMKG mengimbau seluruh pihak terkait untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan laut. Informasi ini disampaikan melalui akun media sosial resmi BMKG. Peningkatan kewaspadaan sangat diperlukan guna mencegah insiden yang tidak diinginkan di tengah laut.

Masyarakat pesisir juga diminta untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca terkini. Menurut informasi dari BMKG, gelombang setinggi 2,5 meter hingga empat meter berpotensi muncul di beberapa lokasi perairan penting. Salah satu area yang diwaspadai adalah bagian Samudera Hindia di sebelah barat Kepulauan Nias. Selain itu, perairan selatan Banten juga termasuk dalam daftar wilayah yang berisiko tinggi menghadapi gelombang ekstrem ini.

Selanjutnya, wilayah perairan selatan Jawa, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, juga diperkirakan akan mengalami kondisi gelombang yang sama. Kewaspadaan harus ditingkatkan di sepanjang garis pantai selatan Pulau Jawa. Barat, dan Nusa Tenggara Timur juga tidak luput dari ancaman gelombang tinggi ini. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga tanggal 13 Juni 2026.

Masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan operator kapal di area tersebut diminta untuk selalu siaga dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. BMKG secara tegas menyatakan bahwa gelombang tinggi berpotensi menimbulkan risiko signifikan terhadap keselamatan pelayaran. Berbagai jenis kapal memiliki ambang batas risiko yang berbeda tergantung pada kecepatan angin dan tinggi gelombang. Penting bagi para operator kapal untuk memahami batasan ini demi keselamatan awak dan penumpang.

Sebagai contoh, perahu nelayan sangat berisiko jika beroperasi dalam kondisi angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang 1,25 meter. Kondisi seperti ini dapat mempersulit manuver perahu kecil dan meningkatkan kemungkinan kecelakaan. Oleh karena itu, para nelayan diimbau untuk tidak melaut jika kondisi cuaca tidak mendukung. Kapal tongkang juga menghadapi risiko serius ketika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang sekitar 1,5 meter.

Ukuran kapal tongkang yang besar tidak menjamin keamanan sepenuhnya dalam kondisi laut ekstrem. Sementara itu, kapal feri berpotensi menghadapi bahaya kalau kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Kondisi ini bisa menyebabkan kapal oleng hebat dan membahayakan stabilitasnya. Menyikapi potensi bahaya ini, BMKG mengimbau seluruh lapisan masyarakat yang beraktivitas di laut untuk meningkatkan kewaspadaan.

Para nelayan, operator kapal, dan masyarakat pesisir dianjurkan untuk secara aktif memantau informasi terkini mengenai cuaca dan gelombang laut guna mengantisipasi risiko keselamatan selama beraktivitas di laut. Sebelum memutuskan untuk melaut, sangat penting untuk memeriksa prakiraan cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh BMKG. Penundaan keberangkatan atau perubahan rute pelayaran dapat menjadi langkah bijak demi menghindari bahaya. Keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap aktivitas di perairan, terutama saat menghadapi kondisi cuaca ekstrem.

Pemerintah melalui BMKG terus berupaya menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatif dari fenomena alam ini. Dengan kewaspadaan dan persiapan yang matang, diharapkan risiko kecelakaan di laut dapat diminimalisir secara signifikan





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BMKG Gelombang Tinggi Pelayaran Nasional Kewaspadaan Keselamatan

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