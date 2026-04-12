BMKG Imbau Waspada Potensi Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah Indonesia

Ilustrasi - Petir dan kilat menyambar saat hujan deras mengguyur Kota Palembang, Sumatera Selatan. ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir di berbagai wilayah Indonesia pada hari Minggu. Prakirawan BMKG, Ina Indah, dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta menjelaskan bahwa dinamika atmosfer menjadi penyebab utama dari potensi cuaca signifikan ini di beberapa daerah.<\/p>

'Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua Barat Daya,' jelasnya.<\/p>

Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko akibat cuaca ekstrem. Hujan lebat disertai petir dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan gangguan transportasi, sehingga kesiapsiagaan sangat penting. Informasi cuaca terkini dari BMKG sangat penting untuk membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat dalam merencanakan kegiatan sehari-hari dan memastikan keselamatan.<\/p>

Secara lebih rinci, untuk wilayah barat Indonesia, BMKG meminta masyarakat mewaspadai potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Palembang (Sumatera Selatan), Bandar Lampung, Yogyakarta, dan Tanjung Selor (Kalimantan Utara). Potensi hujan dengan intensitas sedang diprakirakan mengguyur kawasan Serang (Banten). Sementara itu, hujan ringan berpotensi membasahi sebagian besar wilayah Sumatera, Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan sebagian besar Kalimantan. Surabaya diperkirakan akan diselimuti cuaca berawan tebal, sedangkan Banda Aceh berpotensi mengalami udara kabur.<\/p>

BMKG juga memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini melalui situs resmi bmkg.go.id dan juga akun media sosial @infobmkg. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prakiraan cuaca, masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, serta mengambil tindakan preventif untuk meminimalkan dampak negatifnya. Penting untuk selalu mengikuti arahan dari pihak berwenang dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum dan selama cuaca ekstrem terjadi.<\/p>

Bergeser ke bagian timur Indonesia, BMKG memprakirakan potensi turunnya hujan berskala ringan di Mataram (NTB), sebagian besar Sulawesi, Ternate (Maluku Utara), Ambon (Maluku), dan sebagian besar Papua. Potensi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diprakirakan menaungi wilayah Kupang (NTT), Denpasar (Bali), Manado (Sulawesi Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Nabire (Papua Tengah).<\/p>

Selain itu, BMKG juga menekankan pentingnya untuk selalu memperbarui informasi prakiraan cuaca. Informasi ini sangat penting untuk membantu masyarakat dalam merencanakan kegiatan mereka, serta untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan cuaca ekstrem. Masyarakat diharapkan untuk secara teratur mengakses situs web BMKG atau mengikuti akun media sosial resmi mereka untuk mendapatkan informasi terbaru dan akurat mengenai prakiraan cuaca.<\/p>

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi cuaca dan tindakan pencegahan sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dari cuaca ekstrem dan memastikan keselamatan masyarakat.<\/p>





