BMKG menetapkan status siaga hujan lebat hingga sangat lebat di delapan provinsi Indonesia pada 22 November 2026 akibat Bibit Siklon Tropis 96S yang mengancam wilayah Sumatera, Jawa, dan Papua.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG resmi merilis peringatan dini cuaca ekstrem yang mencakup wilayah luas di seluruh kepulauan Indonesia pada tanggal 22 November 2026. Prakirawan dari BMKG, Yuyun, menegaskan bahwa kondisi ini merupakan respons terhadap dinamika atmosfer yang dipengaruhi oleh Bibit Siklon Tropis 96S serta sejumlah sirkulasi siklonik yang aktif di berbagai perairan strategis. Fenomena tersebut berpotensi menyebabkancurah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat mengguyur berbagai daerah dalam waktu yang tidak terlalu jauh.

Mekanisme Bibit Siklon Tropis 96S

Bibit Siklon Tropis 96S yang terletak di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera Barat menjadi pemicu utama pertumbuhan awan hujan yang massif di wilayah tersebut. Sistem meteorologi ini terus bergerak menuju arah barat daya dan saat ini memiliki peluang rendah hingga sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis yang lebih matang dalam periode 48 hingga 72 jam ke depan.

Also read BMKG Prediksi 12 Provinsi Hujan Lebat Sabtu 21 November 2026

Kehadiran sistem ini turut menciptakan fenomena daerah pertemuan dan perlambatan angin yang signifikan di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu. Interaksi atmosferik ini secara langsung memperbesar potensi pembentukan awan konvektif yang dapat memicu hujan deras dengan durasi panjang dan intensitas tinggi bagi masyarakat yang berada di area tersebut.

Daerah Siaga dan Wasps Hujan Ekstrem

BMKG menetapkan kategori siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat yang mencakup delapan provinsi tertentu, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua Selatan. Status siaga ini menandakan bahwa potensi cuaca buruk tersebut sudah cukup signifikan untuk memerlukan kewaspadaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat serta instansi terkait.

Advertisement

Sementara itu, kategori peringatan waspada untuk hujan sedang hingga lebat diterapkan untuk mencakup sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua, serta sejumlah wilayah di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Penyebaran peringatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa daerah-daerah di luar zona siaga tetap siap menghadapi kemungkinan perubahan cuaca yang cepat dan tidak terduga.

Dampak Sektor Penerbangan dan Lautan

Di sektor penerbangan, BMKG meminta seluruh maskapai penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pertumbuhan awan cumulonimbus yang berpotensi mengganggu operasi penerbangan. Awan tipe ini terpantau berkembang di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa bagian barat hingga tengah, Kalimantan bagian tengah hingga utara, Sulawesi bagian utara hingga tengah, dan sebagian besar wilayah Papua.

Bagi masyarakat pesisir serta pengguna transportasi laut, kondisi gelombang di sebagian besar perairan dinyatakan relatif kondusif dan tidak membahayakan. Namun, terdapat pengecualian di Samudra Hindia selatan Banten dan Jawa Timur di mana gelombang laut berpotensi mencapai tinggi 2,5 hingga 4 meter yang memerlukan perhatian ekstra bagi kapal-kapal yang melintas di area tersebut.

Perkiraan Cuaca di Kota Besar Indonesia

BMKG memprakirakan hujan yang disertai petir berpotensi mengguyur kota-kota besar seperti Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Bandung, Kupang, dan Jayawijaya pada hari Minggu tersebut. Kondisi ini menuntut penduduk di wilayah perkotaan untuk membawa perlengkapan hujan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko banjir bandang atau genangan air di jalan-jalan utama.

Advertisement

Sementara itu, wilayah Medan diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang yang diharapkan tidak menyebabkan dampak parah terhadap aktivitas sehari-hari. Hujan ringan diprakirakan akan meluas dan mencakup sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa, serta Denpasar, Mataram, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, menciptakan kondisi atmosfer yang lembap dan dingin.