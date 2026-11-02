BMKG Imbau Warga Jakarta Waspada Hujan Ringan di 3 Wilayah pada 3 November 2026

BMKG memprediksi hujan ringan dengan intensitas bervariasi melanda Jakarta Barat, Selatan, dan Pusat pada 3 November 2026. Simak rincian waktu, suhu, dan antisipasi cuaca dinamis ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) memberikan imbauan penting kepada seluruh warga Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi dinamika cuaca yang cukup fluktuatif pada hari Selasa, 3 November 2026. Prakiraan resmi yang diterbitkan oleh BMKG mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah di ibukota Indonesia memiliki potensi besar untuk diguyur hujan dengan intensitas ringan, meskipun dengan variasi waktu yang berbeda-beda di setiap daerah.

Rincian Prakiraan Cuaca Wilayah Jakarta Barat

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai mekanisme dan detail kondisi cuaca yang diprediksi terjadi di wilayah Jakarta Barat pada tanggal 3 November 2026 sesuai data BMKG. Pada awal pagi hari, kondisi cuaca di kawasan ini cenderung sangat dinamis dengan prediksi awal akan terjadi hujan ringan sekitar pukul 04.00 WIB. Setelah periode hujan tersebut, suasana akan berubah menjadi cerah berawan dan berangsur-angsur beralih menjadi berawan tebal menjelang tengah hari.

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Memasuki siang hari, dinamika cuaca kembali menunjukkan perubahan signifikan dengan dominasi awan tebal yang berpotensi turun hujan ringan pada pukul 16.00 WIB. Para ahli meteorologi memperkirakan kisaran suhu udara di wilayah Jakarta Barat akan berada di antara 26 hingga 31 derajat celcius pada siang hari. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk tetap waspada terhadap pergeseran cuaca yang cepat dari berawan menjadi potensi hujan kecil.

Kondisi Cuaca di Jakarta Selatan dan Pusat

Wilayah Jakarta Selatan mengalami pola cuaca yang juga dinamis di pagi hari, dimulai dari cerah berawan, berubah menjadi berawan tebal, dan memiliki potensi hujan ringan pada pukul 04.00 WIB. Selama periode siang hari, kondisi didominasi oleh hujan ringan yang dipadukan dengan suasana berawan tebal hingga pukul 16.00 WIB. Suhu udara di wilayah selatan ini diproyeksikan berkisar antara 25 hingga 32 derajat celcius pada siang hari.

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Lebih spesifik lagi, pada rentang waktu antara pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB, kondisi cuaca di Jakarta Selatan cenderung didominasi oleh hujan ringan. Sementara itu, untuk wilayah Jakarta Pusat, pagi hari dimulai dengan kondisi dinamis dari cerah berawan menuju hujan ringan pada pukul 04.00 WIB, kemudian kembali ke cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hari, hujan ringan diperkirakan terjadi pada pukul 13.00 WIB sebelum beralih menjadi kondisi berawan di sore hari dengan suhu udara antara 27 hingga 29 derajat celcius.

Dampak Terhadap Aktivitas Masyarakat dan Imbauan

Kelompok masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan selama rentang waktu 3 November 2026 sangat disarankan untuk membawa perlengkapan antisipasi hujan, seperti payung dan jas hujan. Kehadiran beberapa potensi hujan ringan di berbagai wilayah Jakarta ini mengindikasikan bahwa kondisi langit tidak stabil dan dapat berubah dengan cepat, sehingga kesiapan fisik adalah hal yang krusial.

BMKG secara tegas mengimbau seluruh warga untuk tetap memantau informasi cuaca secara berkala melalui kanal resmi mereka. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat selalu waspada apabila terjadi perubahan cuaca mendadak yang tidak terduga. Kepatuhan terhadap prakiraan ini sangat penting untuk meminimalisir risiko gangguan selama perjalanan maupun aktivitas harian di tengah kondisi atmosfer yang dinamis pada tanggal 3 November 2026.