BMKG: Hujan Ringan Terjang Jakarta Rabu 4 November 2026 Sore Hari

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memperkirakan hujan ringan melanda enam wilayah Jakarta pada Rabu sore 4 November 2026. Simak rincian prakiraan cuaca dan suhu.

Penduduk yang beraktivitas di DKI Jakarta perlu mengantisipasi perubahan cuaca pada hari Rabu, 4 November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) telah mengeluarkan prakiraan bahwa hujan ringan berpotensi turun pada sore hari di berbagai wilayah Ibu Kota.

Peringatan Hujan Sore di Seluruh Wilayah Jakarta

BMKG memastikan bahwa hujan ringan akan mulai turun sekitar pukul 16.00 WIB. Waktu ini mencakup area Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, hingga Kepulauan Seribu. Wilayah Kepulauan Seribu memiliki periode hujan yang lebih panjang dibandingkan wilayah Jakarta lainnya. Hujan ringan diprakirakan berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 22.00 WIB.

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Progres Cuaca Mulai Pagi Hingga Malam Hari

Pada pagi hari, enam wilayah tersebut umumnya diprakirakan berawan tebal. Memasuki pukul 13.00 WIB, beberapa wilayah berubah menjadi udara kabur sebelum hujan ringan diprakirakan turun pada sore hari. Sebagian besar wilayah Jakarta diprakirakan kembali berawan pada malam hari.

Detail Suhu dan Kelembapan Enam Wilayah DKI

BMKG mencatat perkiraan suhu dan kelembapan di enam wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 4 November. Jakarta Pusat memiliki suhu 26 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan 54 hingga 85 persen. Jakarta Barat mencatat suhu 26 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan 52 hingga 86 persen.

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Jakarta Timur diprakirakan memiliki suhu 26 hingga 35 derajat Celsius dan kelembapan 45 hingga 84 persen. Sementara itu, Jakarta Selatan berpotensi mengalami kondisi berawan tebal pada pukul 22.00 WIB. Informasi ini penting bagi warga yang merencanakan aktivitas luar ruangan.

Dampak Praktis bagi Warga dan Pejalan Kaki

Perubahan cuaca dari berawan tebal menjadi kabur dan kemudian hujan ringan memerlukan persiapan fisik bagi warga. Suhu yang mencapai 35 derajat Celsius di Jakarta Timur dapat meningkatkan risiko dehidrasi jika beraktivitas di siang hari. Kelembapan yang tinggi membuat rasa panas terasa lebih gerah.

Warga disarankan membawa payung atau jas hujan saat bepergian pada pukul 16.00 WIB hingga 22.00 WIB. Kepulauan Seribu memerlukan perhatian ekstra karena durasi hujan yang lebih lama. Perencanaan jadwal kegiatan harus disesuaikan dengan prediksi BMKG ini.