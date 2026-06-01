BMKG: Hujan Lebat dan Angin Kencang Melanda Sejumlah Kota Besar Indonesia pada 1 Juni 2026

BMKG memprediksi hujan sedang hingga sangat lebat disertai kilat dan angin kencang di beberapa kota besar Indonesia pada 1 Juni 2026. Gelombang tinggi hingga 4 meter juga diperkirakan terjadi di sejumlah perairan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini cuaca pada Senin, 1 Juni 2026, bahwa sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai kilat dan angin kencang.

Prakirawan BMKG W. Annisa L menjelaskan, daerah konvergensi memanjang di berbagai wilayah seperti Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik utara Papua Nugini, Sumatera Utara, Jambi hingga Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya. Kondisi ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilalui konvergensi atau konfluensi.

Kota-kota yang diprakirakan mengalami hujan sedang hingga sangat lebat dengan petir dan angin kencang meliputi Serang, Bandung, Banjarmasin, Ternate, Ambon, dan Nabire. Sementara itu, sejumlah kota lain akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yakni Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kota-kota seperti Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari diprediksi mengalami hujan ringan pada hari yang sama.

Selain itu, BMKG juga mengingatkan kewaspadaan bagi pengguna jasa kelautan. Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, menyatakan bahwa potensi gelombang tinggi mencapai empat meter di sejumlah perairan nasional pada periode 30 Mei hingga 2 Juni 2026. Hal ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran, sehingga operator transportasi laut, nakhoda, dan nelayan tradisional diminta memperhatikan ambang batas aman operasional kapal. Peringatan ini dikeluarkan untuk mengurangi risiko kecelakaan di laut akibat cuaca ekstrem





